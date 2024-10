3 filmes na Netflix para assistir em um domingo de folga: eles vão melhorar seu humor instantaneamente

Todos os domingos, ao cair da noite, muitas pessoas em todo o mundo começam a sentir uma sensação de tristeza, inquietação ou desconforto, mais conhecida como “tristeza dominical”.

ANÚNCIO

Os sentimentos avassaladores que o atingem horas antes de retornar ao trabalho e às obrigações podem estar relacionados ao estresse excessivo, ao ambiente de trabalho ruim, à falta de sentido ou à ansiedade.

Felizmente, existem algumas maneiras de lidar com emoções avassaladoras e tentar lidar com a inevitável chegada de uma nova semana de trabalho, como assistir a filmes na Netflix.

Filmes para animar um domingo de folga que estão na Netflix

Porém, não pode ser um longa-metragem qualquer, mas sim aquele que te transporta para um lugar agradável e termina com todos felizes. Aquelas que são como um abraço e que te deixam lições valiosas.

Filmes que fazem você rir, chorar, reorganizar suas prioridades ou valorizar tudo o que você considera garantido. Então pegue seus lanches e acomode-se no sofá para assistir a um desses três filmes alegres na Netflix.

Mamãe Mia! (2008)

Meryl Streep e Amanda Seyfried são as principais estrelas desta adaptação do musical homônimo que conta uma história divertida e romântica ao ritmo das músicas do grupo ABBA.

Sinopse: Uma jovem convida três ex-namorados de sua mãe para seu casamento em uma ilha grega, na esperança de descobrir qual deles é seu pai.

ANÚNCIO

Paddington (2014)

Hugh Bonneville, Sally Hawkins e Julie Walters protagonizam esta história, baseada nos populares livros de Michael Bond, perfeita para assistir em família e melhorar o clima coletivo para segunda-feira.

Sinopse: Um ursinho da selva do Peru chega a Londres em busca de um novo lar. E enquanto se adapta à vida na cidade grande, ele encontra uma nova família.

Matilda: O Musical, de Roald Dahl (2022)

Emma Thompson, Lashana Lynch e Alisha Weir estrelam esta adaptação musical do famoso romance homônimo de Roald Dahl que é capaz de comover e encantar crianças e adultos.

Sinopse: Matilda, uma garota incomum que tem grande astúcia e imaginação, se propõe a mudar sua própria história, e os resultados são milagrosos.