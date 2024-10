As vezes em que a filha de Will Smith desafiou as regras da sociedade, ela nos dá aulas sobre isso

Willow, filha de Will Smith e Jada Pinkett Smith, tem sido caracterizada como uma mulher forte, autêntica e poderosa.

ANÚNCIO

Desde a adolescência ela mostrou que ninguém iria lhe dizer o que fazer, e o melhor é que sempre teve o apoio dos pais, que a deixaram ser quem ela quiser.

Aos 23 anos, Willow já tem uma carreira de sucesso como modelo e cantora, e através de suas redes se mostra real, sem medo de críticas e ataques.

A jovem já foi vista até em seus momentos mais vulneráveis, chorando, mostrando que sua vida não é perfeita, e que todos temos dias bons e ruins.

Quantas vezes Willow Smith desafiou as regras

Ele raspou o cabelo

A jovem de 23 anos raspou o cabelo há algum tempo e tem se mostrado com esse look em suas redes com muito orgulho, mostrando que as mulheres ficam igualmente lindas sem cabelos longos.

Além disso, também fez isso para apoiar a mãe, que também tem o cabelo raspado, devido à alopecia que sofre.

Pratica poliamor

Há alguns anos, a jovem declarou durante entrevista com a mãe, em seu programa Red Table Talk, que pratica poliamor, ou seja, tem mais de um relacionamento.

ANÚNCIO

“No poliamor, sinto que a base principal é a liberdade de criar um estilo de relacionamento que funcione para você, e não apenas cair na monogamia porque é isso que todos ao seu redor dizem que está certo”, disse ela, ensinando ali que existem muitas maneiras de amar e cada um é livre para escolher a sua.

Seu estilo é versátil

Willow também não segue um padrão na hora de se vestir, podendo usar de tudo, desde saias até camisas e calças.

A jovem deixa claro que seu estilo é versátil e ela pode usar o que quiser e a deixa mais confortável consigo mesma.

Ele não tem medo de mostrar suas estrias

As estrias são uma parte natural do nosso corpo, mas tendem a nos deixar constrangidos e raramente as demonstramos.

Porém, a cantora tem mostrado sem medo as estrias que tem nos seios e nas nádegas, deixando claro que não precisamos ter vergonha delas.

Willow nos ensina a ser quem queremos, e não seguir os padrões da sociedade, pois não importa o que você faça, eles sempre irão te julgar e criticar, e o mais importante é ser feliz.