Apesar do escândalo com Diddy, este é o filme de Will Smith que está entre os mais assistidos da Netflix atualmente

Este é o filme do ator que agora está no TOP 10 da plataforma

As plataformas de streaming revolucionaram a forma como consumimos entretenimento e, nos últimos anos, a Netflix viu um boom significativo em filmes de ação. Esse gênero, que sempre foi o favorito do público, encontrou um novo lar na plataforma, atraindo tanto fãs de cinema quanto novos espectadores. Entre os títulos mais notáveis que conseguiram entrar no top 10 global da Netflix está Bad Boys 4, uma parcela que chega ao lado de um escândalo que colocou seu protagonista, Will Smith, de volta aos holofotes.

Um legado no cinema de ação

A saga Bad Boys, que começou em 1995, deixou uma marca indelével na história do cinema de ação. Estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, a série tem chamado a atenção do público com sua mistura de comédia, ação e química inegável entre os dois atores. Bad Boys não foi apenas um sucesso comercial, mas também cultivou um fandom leal que aguardava ansiosamente cada novo episódio.

Will Smith A saga Bad Boys tem sido uma das mais icônicas (Netflix)

Sobre o que é esta quarta sequência?

Este novo capítulo segue os icônicos detetives Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) em uma nova e emocionante aventura. ‘Bad Boys 4: Tudo ou Nada’ é o tão esperado quarto filme da franquia de comédia de ação que mantém os fãs cativados desde 1995. Desta vez, o enredo gira em torno da luta de Mike e Marcus para limpar seus nomes. capitão, Conrad Howard, que foi falsamente acusado de conspiração com cartéis de drogas.

Bad Boys 4 Will Smith e Martin Lawrence voltam à ação nesta nova entrega (Sony Pictures)

Quatro anos após a morte de Isabel Aretas, Mike casou-se com a sua fisioterapeuta, Christine. Durante a recepção de casamento, seu parceiro Marcus sofre um ataque cardíaco, desencadeando uma série de acontecimentos inesperados. Após acordar do coma, Marcus acredita que não pode morrer, o que acrescenta um toque cômico e emocional ao seu personagem enquanto eles enfrentam a nova crise.

Enquanto Mike e Marcus investigam a verdade por trás da corrupção e assassinato de seu capitão, eles descobrem que devem enfrentar Armando Aretas, filho de Isabel, que está preso, mas disposto a ajudar. O filme mistura momentos de ação acelerada com a dinâmica humorística que caracteriza a série, proporcionando um equilíbrio entre comédia e drama.

Sucesso de Will Smith ofuscado por escândalo

Will Smith Bad Boys 4 é um filme cheio de ação entre perseguições e cenas explosivas (Sony Pictures)

No entanto, justamente quando Will Smith parecia ter deixado para trás o momento mais sombrio de sua carreira, um novo escândalo surgiu. Sean “Diddy” Combs, um conhecido rapper e produtor, tem estado sob escrutínio público devido a alegações de comportamento perturbador em festas privadas. Embora Smith não tenha sido diretamente identificado, o seu nome apareceu entre os participantes nas controversas “festas brancas” organizadas por Diddy, o que levantou suspeitas sobre o seu envolvimento num círculo de elites problemáticas dentro da indústria do entretenimento.

Um ponto alto dessa polêmica foi a viralização de um vídeo onde Will Smith é visto beijando seu filho Jaden na boca. Este gesto, que alguns consideram um afeto inocente entre pai e filho, dividiu a opinião pública. Enquanto alguns celebram a abertura emocional da família, outros a criticam como inadequada.

A suposta infidelidade de Will Smith com famosa atriz foi um detonador para sua separação A suposta infidelidade de Will Smith com famosa atriz foi um detonador para sua separação

Somando-se a essa polêmica está outro vídeo perturbador no qual Jaden supostamente confessou ter sido drogado em uma das festas de Diddy quando ele tinha apenas quatro anos de idade. Neste fragmento, Jaden sugeriu que seu pai havia colaborado com Diddy em eventos que visavam destruí-lo, aludindo a outros nomes, incluindo o do cantor Justin Bieber. Essas declarações intensificaram a polêmica em torno da figura de Will Smith.

Embora não existam provas concretas para apoiar estas acusações, o silêncio de Will Smith sobre estes assuntos alimentou especulações e cepticismo entre os seus seguidores. A expectativa por uma resposta clara do ator fica mais intensa a cada dia que passa.