Shakira se torna a artista latina com o álbum mais ouvido de 2024 no mundo

Olhando para o início de sua nova turnê, Shakira se tornou a artista latina com o álbum mais ouvido até agora em 2024, mais um reconhecimento para ela.

Vale destacar que a cantora se prepara para dar tudo de si na turnê que terá início nas próximas semanas, com shows nos Estados Unidos, México e América Latina.

O sucesso do novo álbum de Shakira

Mais de seis meses após o lançamento de “Las Mujeres Ya No Lloran”, seu décimo segundo álbum de estúdio, Shakira alcançou um sucesso impressionante ao se tornar a artista latina com o álbum mais ouvido de 2024 em todo o mundo.

Uma análise realizada pela empresa Odds Scanner, que se baseou em dados de plataformas como Spotify, Kworb e ChartMasters, revela que a cantora colombiana atingiu mais de 4,5 mil milhões de visualizações na conhecida plataforma de streaming. Este notável sucesso também faz do seu trabalho recente o álbum mais popular do ano, título que poderá deter devido à escassez de novos lançamentos de artistas latinos num futuro próximo.

Sem dúvida, a artista continua a demonstrar a sua capacidade de se conectar com públicos de todo o mundo.

A carreira de Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conhecida simplesmente como Shakira, iniciou sua carreira musical aos 13 anos, quando lançou seu primeiro álbum, “Magia”, em 1990.

Embora seus primeiros trabalhos não tenham tido grande repercussão, foi com o álbum “Pies Descalzos” (1995) que conseguiu conquistar o público latino-americano, estabelecendo-se como uma das vozes mais promissoras do pop em espanhol. Sua fusão de gêneros como rock, música latina e pop, junto com letras emocionantes e sua dança do ventre distinta, catapultou-a para a fama internacional. Ao longo de sua carreira, ela vendeu mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo e foi reconhecida com inúmeros prêmios, incluindo vários Grammys e Grammys Latinos.

A sua evolução artística e capacidade de se reinventar mantiveram-na relevante na indústria musical durante mais de três décadas.