Por que ‘Coringa 2′ é o maior fracasso cinematográfico do ano?

‘Coringa: Loucura a Dois’ prometia ser um dos maiores lançamentos do ano, mas acabou se tornando um fracasso estrondoso tanto de bilheteria quanto de crítica. Após o sucesso enorme do primeiro filme em 2019, que catapultou Joaquin Phoenix ao Oscar por sua atuação como Arthur Fleck, as expectativas para este novo filme eram grandes.

ANÚNCIO

No entanto, o resultado final decepcionou muitos, e a Warner Bros. está lidando com um verdadeiro desastre. Um dos principais fatores por trás desse fracasso é a ousada decisão de transformar ‘Coringa 2′ em musical. O filme, que traz Lady Gaga no papel de Arlequina, gerou polêmica ao anunciar sua nova abordagem.

‘Coringa: Loucura a Dois’ é o grande fracasso do ano, contamos os motivos

O público, que esperava uma continuação na mesma veia sombria e dramática da primeira parcela, não respondeu bem à mudança. Muitos espectadores nem sabiam que o filme seria um musical até já estarem no cinema, o que gerou confusão e rejeição mesmo tendo sido anunciado há meses.

Outro aspecto fundamental tem sido a falta de coesão na narrativa. Em vez de avançar a história de Arthur Fleck, o filme passa grande parte do tempo relembrando acontecimentos do primeiro episódio. Isso, aliado a uma abordagem excessivamente introspectiva e pretensiosa, alienou o público.

O tom do filme, mais focado em debates filosóficos e terapias em Arkham do que em uma trama dinâmica, foi duramente criticado por ser cansativo e sem comprometimento. O orçamento excessivo do filme, que chegou a US$ 200 milhões, agravou ainda mais o problema.

Ao contrário de outros sucessos de bilheteria que justificam esses altos custos com efeitos visuais impressionantes e cenas de ação elaboradas, ‘Coringa: Loucura a Dois’ carece desses elementos. O dinheiro gasto não é refletido na tela, o que levou muitos a se perguntarem em que esses milhões foram realmente investidos.

Apesar de apresentar dois grandes nomes como Joaquin Phoenix e Lady Gaga, o filme mal arrecadou US$ 37,8 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, um número alarmantemente baixo para uma sequência tão esperada. Em comparação, a primeira parte de ‘Coringa’ arrecadou mais que o dobro no mesmo período. Seu segundo fim de semana foi ainda pior, arrecadou 81% menos que o primeiro fim de semana, levando especialistas a declararem oficialmente seu fracasso de bilheteria.