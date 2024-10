Ela foi uma das vítimas? A foto de Shakira com Diddy que escandalizou a todos: saiba mais

Depois que o lado obscuro das festas de Sean ‘Diddy’ Combs se tornou conhecido, as celebridades que as frequentavam chamaram a atenção, pois algumas foram consideradas cúmplices dos atos atrozes ocorridos na mansão do rapper.

Entre os nomes que apareceram estavam o clã Kardashian, Britney Spears, Paris Hilton, Usher, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Will Smith, Pink e estrelas latinas de destaque como Maluma, Marc Anthony e ninguém menos que Shakira. começaram a surgir nas redes sociais sobre a relação que a cantora colombiana mantinha com o rapper.

Vale lembrar que Sean ‘Diddy’ Combs foi preso no dia 16 de setembro em Manhattan, após uma investigação que resultou da denúncia de abuso e tráfico sexual de Cassie Ventura, que no passado foi sua companheira e de quem foi transmitido um vídeo em a que os dois são vistos correndo pelos corredores de um hotel, até que ele a alcança e a ataca fisicamente.

Sean 'Diddy' Combs (LAPTOP)

Enquanto isso, o rapper enfrenta acusações de abuso sexual, crime organizado, pedofilia e especula-se que ele tenha informações sobre as mortes de Michael Jackson, Tupac Shakur e Notorious B.I.G, além de ter um total aproximado de 120 vítimas, entre homens e mulheres. dos 9 aos 38 anos de idade.

A origem da foto de Shakira e Sean ‘Diddy’ Combs

Enquanto sua situação é esclarecida, celebridades que posaram com ele têm sido ‘respingadas’ por suas ações, entre elas, Shakira, que foi questionada sobre seu relacionamento com Diddy, desencadeando uma teoria que já foi desmentida nas redes sociais.

Na foto você pode ver Shakira posando ao lado de Diddy, enquanto os dois fazem um gesto com as mãos em direção à câmera, ela veste um conjunto de calça com uma camiseta branca estampada, enquanto o rapper posou com jeans e jaqueta que ele complementou com óculos de sol.

Por causa dessa foto, Shakira foi questionada sobre os antecedentes de seu relacionamento com o rapper, mas foram os fãs os encarregados de negar que houvesse algo além dessa imagem, e houve quem a acusasse de usar sua fundação ‘Pies Descalzos’ por algo mais sombrio do que ajudar, o que rapidamente irritou seus seguidores, que revelaram o motivo de sua convivência.

1.- Shakira y Diddy.



Se han viralizado estás fotos de Shakira con Diddy, cabe recalcar que estas fotos son del año 2002 estas fotos provienen de un evento público de nueva york para "Reebok" empresa de origen británico. pic.twitter.com/fq3FMAv4Y6 — Fernando01 (@Fernando01ShCa) October 1, 2024

A origem da foto de Shakira e Sean ‘Diddy’ Combs

A foto, que se tornou viral nas redes sociais, foi tirada em 20 de novembro de 2002, onde os dois artistas se conheceram na festa da Reebok em Nova York. Esta imagem foi tirada por Sara Jaye e postada no site ‘Shutterstock’. sobre sua origem.

Foi nas redes sociais que um usuário levantou a voz para quem apontou Shakira, explicando: “Depois destas fotos, Shakira não teve qualquer contato com Diddy, nem sequer compareceu nas festas privadas dele” e acrescentou uma mensagem contundente na qual apontou:

“Alguns internautas afirmam que a fundação ‘Pies Descalzos’ de Shakira está envolvida na escravidão branca, com o único argumento de que a fundação retém crianças [...] Este argumento está completamente errado, a fundação se concentra em melhorar a educação e o bem-estar das crianças na Colômbia.”

Desta forma, ficou esclarecido que Shakira nunca teve nada a ver com Diddy e que aquela fotografia foi o único encontro que ocorreu entre os dois.