‘Agora entendi o ficar sem dormir’: Nala tira o sono de Iza e Yuri Lima

Nala, filha da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, vem tirando a noite de sono dos pais de primeira viagem. A bebê, que nasceu no domingo,13 de outubro, ganhou as redes sociais quando o atleta resolveu fazer um desabafo sobre passar a madrugada desta terça-feira, 15, em claro.

No Instagram, o famoso postou uma foto da cama de Iza no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, e escreveu: “Agora entendi o ficar sem dormir”, dando algumas risadas virtuais. Yuri também tranquilizou os seguidores e disse que estava “tudo sob controle”.

Yuri Lima faz desabafo no Instagram, após o nascimento de Nala, sua filha com Iza (Reprodução/Instagram)

Quando Nala veio ao mundo

A filha de Iza e Yuri Lima nasceu no domingo, 13, às 7h52 da manhã. Em nota, a equipe da cantora confirmou que o parto aconteceu no “Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar”.

A pequena veio ao mundo por meio de uma cesariana e “tanto a mãe quanto a bebê estão bem”, afirmou a assessoria de imprensa da cantora para Quem, no domingo, 13.

Emocionado, o jogador de futebol também usou o Instagram para revelar que Nala tinha nascido. Em seu perfil, ele escreveu versos da canção Leãozinho, de Caetano Veloso: “Basta eu encontrar você no caminho/ Um filhote de leão, raio da manhã/ Arrastando o meu olhar como um ímã/ O meu coração é o sol, pai de toda cor/ Quando ele lhe doura a pele ao léu”.