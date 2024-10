Príncipe William adota barba e gera debates sobre protocolo na realeza

Príncipe William recentemente se surpreendeu ao aparecer em público com um visual diferente, exibindo uma barba. O herdeiro da coroa britânica decidiu deixar os pelos visíveis crescerem, e esse simples ato desencadeou debates na Família Real. A polêmica em torno da barba do príncipe se intensificou devido a um episódio passado envolvendo seu irmão, o príncipe Harry.

No casamento de Harry em 2018, ele também optou por manter a barba, o que, na época, foi criticado por William. No livro de memórias de Harry, intitulado “Spare”, o Duque de Sussex revelou que manteve a barba durante a cerimônia foi visto como uma violação do protocolo real, especialmente porque ele usava um uniforme militar. Segundo a tradição, a barba poderia ser considerada um desrespeito, ainda mais em eventos formais.

A relação entre barba e protocolo real

Historicamente, o protocolo da Família Real Britânica estabelece que o uso da barba em cerimônias oficiais pode ser considerado uma quebra das normas, uma vez que durante as guerras, a remoção dos pelos visíveis por inimigos era vista como um ato de humilhação. No entanto, Harry foi um dos primeiros a modernizar o visual dentro da realidade, mantendo sua barba mesmo em um evento de grande porte como seu próprio casamento. Apesar da pressão de seu irmão, que o aconselhou a raspar a barba por mais de uma semana antes do evento, Harry manteve sua escolha.

Agora, em uma reviravolta, William parece ter mudado de opinião sobre o tema e atualizado a barba como parte de seu visual. Após um período de férias em família, ele voltou a cumprir sua agenda de compromissos oficiais com a nova aparência. Fotografias recentes mostram o príncipe com os pelos aparentemente por fazer, um estilo que, até pouco tempo atrás, ele próprio havia sido desaprovado quando se tratava de seu irmão.