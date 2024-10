O que há de errado com ele? O novo comportamento de Justin Bieber após o escândalo de ‘Diddy’ preocupa amigos

O empresário musical, Sean “Diddy” Combs, terá de esperar cerca de sete meses pelo início do seu julgamento e defender-se de acusações de abuso sexual, associação criminosa, tráfico sexual, transporte para prostituição e extorsão, e poder provar a sua inocência, apesar das centenas de ações judiciais contra ele.

Ele está detido no Centro de Detenção do Brooklyn, em Nova York, onde não se sente nada confortável, pois sua grande fortuna não lhe permitiu ter “privilégios” atrás das grades. Seu advogado, Marc Agnifilo, disse à revista People que a coisa mais difícil que ele enfrentou foi a comida que terá de suportar até o fim do julgamento, porque sua fiança foi negada três vezes.

“Acho que a comida é provavelmente a parte mais difícil de tudo”, disse Agnifilo, já que começa às 6h00 comendo cereais, fruta e um bolo; depois, às 11h, almoçamos. Os pratos são variados, desde hambúrgueres, tacos de carne ou peixe assado. Finalmente o jantar é servido às 16h00 e é composto por fajitas de frango, massa e rosbife. Todas as refeições vêm com uma bebida de 16 onças.

Justin Bieber deixa seus amigos preocupados

Mas, enquanto Combs permanece atrás das grades para comer, seu “pupilo”, Justin Bieber, está passando por momentos terríveis após sua prisão, porque ele teme que todo o seu passado sombrio seja revelado, e isso inclui vídeos sexuais explícitos quando ele era apenas um adolescente. Acredita-se que “Diddy” abusou do canadense e o usou como isca para pedófilos.

Sean Diddy Combs y Justin Bieber El cantante reapareció y sorprendió con su aspecto (@diddy / @justinbieber/Instagram)

Bieber ficou bastante preocupado nas poucas vezes em que saiu a restaurantes e outros lugares com sua esposa Hailey. O portal Page Six informou neste fim de semana que o cantor de 30 anos “está tendo dificuldade em confiar nas pessoas ao seu redor e está se isolando de algumas pessoas que estão perto dele há décadas”, segundo uma fonte próxima a ele.

O informante acrescentou: “Acho que ele estava envolvido em algo estúpido? Sim”, disse uma fonte da indústria que trabalhou com a equipe de Bieber durante anos ao Page Six. “Eu era um adolescente. Ele era a maior estrela pop do mundo. Todos estavam preocupados com ele e não sabíamos se ele sobreviveria. “As pessoas se aproveitaram de tudo o que ele fez.”

Agora, muitos vídeos dos dois artistas voltaram à tona, como o que foi gravado em 2016 durante o show “Jimmy Kimmel Live!”, em que Sean não deixou Justin responder perguntas que pudessem comprometê-lo e ele o fez. .para ele, como quando lhe perguntou sobre o que faziam juntos e Combs respondeu: “Ele sabe que não deve falar sobre as coisas que faz com o irmão mais velho, Puff, em rede nacional” e acrescentou: “Nem tudo é para todos”.