Sean ‘Diddy’ Combs tem reencontro emocionante com suas filhas gêmeas na prisão, mas gera rejeição na internet

A vida de qualquer artista está sempre sob o escrutínio do público e da crítica; No entanto, a do rapper Sean Combs ganhou mais notoriedade desde que deu entrada no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, em Nova York, no dia 16 de setembro, quando foi acusado de abuso sexual e tráfico.

ANÚNCIO

Agora tudo está sob a lupa e isso inclui sua família. O rapper e produtor musical tem sete filhos com grandes diferenças de idade, já que o mais velho tem 33 anos e o mais novo tem apenas 2. São eles Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie e Love Sean. Seu filho mais velho é Quincy, que ele adotou como seu. Ele é filho de Kim Porter, que era sua esposa.

Seu primeiro filho biológico é Justin, de 30 anos. Sua mãe é a estilista e designer Misa Hylton. Ele e seu outro irmão Christian (26) foram presos durante a batida que realizaram nas mansões do empresário. Christian também foi acusado de agressão sexual, assédio sexual e inflição de sofrimento emocional. Ele é filho de Kim, junto com as gêmeas D’Lila e Jessie, de 17 anos.

Chance (18) é filha do empresário com a empresária Sarah Chapman. E sua filha mais nova, Love, tem apenas um ano e ele a teve com sua atual parceira, a modelo Dana Tran. O relacionamento com todos eles é muito bom, principalmente com as gêmeas. Todos o acompanharam esta quinta-feira à terceira audiência, na qual foi marcado o dia 25 de maio de 2025 como início do julgamento e ele terá que aguardar na prisão.

Filhas visitam Combs na prisão

O TMZ informou que Diddy se encontrou com as meninas de 17 anos e sua mãe, Janice Smalls Combs, em uma área de visitação. Durante esse tempo, eles puderam se abraçar e conversar sob a supervisão dos funcionários da prisão. Também foi relatado que a visita foi muito emocionante para a família e motivou Janice a se manifestar em defesa do filho.

Foi a primeira vez que o rapper teve uma relação próxima com a família, que tem dado todo o apoio ao pai. Pouco depois da sua detenção, manifestaram-se através de um comunicado para rejeitar também as “memórias da sua mãe” que foram publicadas num livro, que descrevem como falso.

“Afirmações de que nossa mãe escreveu um livro são simplesmente falsas. Ele não fez isso. E quem afirma ter um manuscrito está deturpando”, diz o comunicado, referindo-se ao fato de o livro sugerir que ela descobriu os alegados vídeos sexuais e nos quais supostamente afirmava que P. Diddy tinha abusado de uma celebridade que na época era menor de idade.