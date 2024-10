Taylor Swift é coroada a cantora mais rica do mundo, substituindo Rihanna

Taylor Swift alcançou um novo marco em sua carreira ao se tornar a cantora mais rica do mundo, desbancando Rihanna do primeiro lugar. Segundo a revista Forbes, Swift, com um patrimônio líquido estimado em US$ 1,6 bilhão, supera a estrela de Barbados, que está em segundo lugar com US$ 1,4 bilhão.

A ascensão de Taylor Swift no ranking dos artistas mais ricos se deve em grande parte à renda gerada por sua bem-sucedida ‘Eras Tour’. Esta digressão, que começou em março de 2023 e deverá terminar em dezembro de 2024, tem sido um fenómeno global que mudou a indústria musical no Ocidente.

Segundo a ‘Rolling Stone’, a ‘Eras Tour’ vendeu cerca de 4,3 milhões de bilhetes, gerando mais de mil milhões de dólares em receitas, estabelecendo-se como a digressão mais lucrativa da história. Além da renda dos shows, o sucesso financeiro de Swift se baseia em seu extenso catálogo musical, avaliado em aproximadamente US$ 600 milhões.

Desde 2021, a cantora regrava seus primeiros álbuns para recuperar os direitos de suas músicas, uma jogada estratégica que se mostrou incrivelmente lucrativa. Até o momento, ele lançou quatro das seis regravações planejadas, todas sob o título ‘Taylor’s Version’.

Mas não foi apenas a música que contribuiu para a sua fortuna. Taylor Swift também possui imóveis avaliados em cerca de US$ 125 milhões, espalhados por diferentes cidades dos Estados Unidos, acrescentando outro componente importante à sua riqueza crescente.

Embora Rihanna tenha diversificado sua renda com sua bem-sucedida marca de cosméticos e linha de moda Fenty Beauty, Swift conseguiu manter sua fortuna principalmente através da música, tornando-se a primeira artista feminina a fazê-lo. Este marco marca um novo capítulo na carreira da cantora, que já havia alcançado o status de bilionário em outubro de 2023.

O sucesso de Swift é uma prova de seu talento, mas também de sua capacidade de tomar decisões estratégicas importantes no gerenciamento de sua carreira. Aos 34 anos, ele continua quebrando recordes e deixando uma marca indelével na indústria musical. Enquanto isso, os fãs aguardam ansiosamente seus próximos passos, tanto na carreira quanto na vida pessoal.