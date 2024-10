Mãe de Selena Gómez confessa que sente falta da vida antes da fama da filha

Selena Gómez se posicionou como uma das artistas mais reconhecidas do meio, hoje, graças a toda a carreira que teve ao longo dos anos, por isso sua mãe, Mandy Teefey, surpreendeu ao revelar que ela veio para sinto falta de como era sua vida antes de sua filha se estabelecer como uma estrela internacional.

ANÚNCIO

Aqui contamos o que disse a mãe da artista, que continua mantendo um bom relacionamento com a filha.

Quais foram as declarações da mãe de Selena Gómez?

Mandy Teefey, mãe da famosa artista, expressou em entrevista recente sua nostalgia da época em que ambas compartilhavam momentos mais simples, antes de Selena alcançar fama internacional.

No bate-papo com a Glamour, para a edição Mulheres do Ano 2024, Mandy revelou que gostava de atividades cotidianas com a filha que agora parecem lembranças distantes.

“Costumávamos ir ao Target, fazer compras e fazer coisas estúpidas, mas você não pode mais fazer isso”, disse Mandy.

A empresária de 48 anos lembrou com carinho das visitas à Disney World com Selena, mas lamentou que atualmente não possam aproveitar o parque da mesma forma, já que o grande número de fãs que acompanham sua filha torna isso praticamente impossível.

“Você tem que ir pelos fundos, onde estão todas as coisas mecânicas, e você não pode realmente dar a volta no parque. “Você sente falta disso”, acrescentou.

ANÚNCIO

A sinceridade de Mandy Teefey ressoa em muitas mães que veem seus filhos alcançarem o sucesso, mas que também anseiam pelos momentos simples e pessoais que compartilharam no passado.

Memórias do início da carreira de Selena

Sobre o início da carreira de Selena, Mandy relembrou um momento significativo que despertou o interesse da filha pelo show. Em entrevista anterior ao The New York Times, ela disse que Selena ficou fascinada durante um ensaio ao qual a acompanhou: “Ela ficou parada o tempo todo”, comentou Mandy.