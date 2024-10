Estas são as duas novas joias de anime que chegam à Netflix

A Netflix está avançando com bastante força no campo de anime e seus produtos derivados. Com a chegada – não sem polêmica – de ‘Ranma 1/2′ e a chegada iminente de ‘Dragon Ball Daima’, há outras séries que também chegarão à plataforma de streaming neste mês.

Aliás, estão chegando duas estreias tão aguardadas que prometem chamar a atenção dos fãs. São as séries ‘Dan da Dan’ e ‘Blue Box’, que chegam à plataforma com novos episódios todas as semanas, simultaneamente à sua transmissão no Japão.

‘Blue Box’: um romance esportivo com profundidade

‘Blue Box’, uma das séries mais populares da revista Weekly Shonen Jump da Shueisha, distingue-se pela sua abordagem diferente. A trama acompanha Taiki Inomata, um estudante dedicado que sonha em chegar ao campeonato nacional de badminton. Inspirado por seus esforços diários, Taiki se sente motivado por Chinatsu Kano, um jogador de basquete com a mesma ambição de levar seu time às nacionais.

Suas vidas tomam um rumo inesperado quando acabam morando sob o mesmo teto. À medida que passam mais tempo juntos, Taiki e Chinatsu apoiam-se mutuamente nos seus respectivos sonhos desportivos. O anime não se concentra apenas no relacionamento deles, mas também em um elenco mais amplo de personagens que se esforçam para atingir seus objetivos e explorar romances em potencial.

‘Dan da Dan’: uma aventura visual cheia de mistério

Por outro lado, ‘Dan da Dan’ é outra das grandes apostas da Netflix. Esta série, que também estreia no dia 3 de outubro, é um espetáculo visual que acompanha Momo Ayase e Okarun, dois estudantes com crenças completamente opostas. Okarun acredita firmemente na existência de alienígenas, mas não de fantasmas, enquanto Momo defende o contrário.

Na busca para provar quem está certo, os dois participam de um teste de coragem que mudará suas vidas para sempre, ao descobrirem que tanto fantasmas quanto alienígenas são reais. ‘Dan da Dan’ promete uma mistura de ação, comédia e elementos sobrenaturais que manterão os espectadores tensos.

Novos episódios todas as semanas na Netflix

Ambas as séries, ‘Blue Box’ e ‘Dan da Dan’, estrearão um novo episódio todas as quintas-feiras na Netflix, simultaneamente ao Japão. Esta estratégia de simulcast procura oferecer aos fãs de anime a possibilidade de acompanhar de perto estas emocionantes histórias semana após semana.