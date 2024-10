As três melhores estreias de streaming para assistir neste fim de semana

ARQUIVO - Logo da Netflix em uma foto do website da empresa

Cada fim de semana é uma nova oportunidade para relaxar do estresse do dia a dia nos dias de trabalho ou estudo e como costuma acontecer, as plataformas de streaming reconhecem isso e por isso aproveitam, em maior medida, para renovar seus catálogos pensando que muitos usuários utilizam o fim de semana para aproveitar esse novo conteúdo.

ANÚNCIO

A plataforma Netflix é aquela que se renova constantemente, apostando nos gêneros que mais entretêm seus assinantes ao agregar novas séries e filmes. Abaixo analisamos alguns dos melhores lançamentos da Netflix para assistir neste fim de semana:

O Poço 2

É a sequência do popular filme espanhol que estreou em 2019 e chamou a atenção de todos. “Um líder misterioso impõe a sua lei num complexo brutal de células verticais, mas um recém-chegado desafia o seu método duvidoso de distribuição de alimentos”, indica a sinopse do filme, que dura pouco menos de duas horas. O filme foi dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia e estrelado por Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena, entre outros.

O que está dentro?

Este é um filme de terror que chegou à Netflix na última sexta-feira. “Uma reunião de amigos de faculdade pouco antes de um casamento se transforma em um pesadelo existencial quando alguém aparece de surpresa com uma maleta misteriosa”, conta a sinopse do filme, dirigido por Greg Jardin e estrelado por Brittany O’, conta-nos Grady, James. Morosini, Alycia Debnam-Carey, entre outros.

CTRL

Por fim, este é um thriller perturbador produzido na Índia que também chegou à plataforma Red N na sexta-feira. “Os influenciadores Nella e Joe são o casal perfeito. Mas, quando ele lhe é infiel, ela usa um aplicativo de IA para apagá-lo de sua vida… até perder o controle”, indica a sinopse do filme.

O filme de intriga e suspense, com duração de 99 minutos, foi dirigido por Vikramaditya Motwane e estrelado por Ananya Panday, Vihaan Samat, Devika Vatsa, entre outros.