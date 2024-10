Leonardo indeniza trabalhadores em condições análogas à escravidão em R$ 225 mil

O sertanejo Leonardo fez um acordo com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Trabalho e vai indenizar os seis trabalhadores que foram resgatados em condições análogas à escravidão em sua fazenda Lacanca, localizada em Goiás.

O pagamento total fica em R$ 225 mil, além da multa de R$ 94 mil, refletindo a gravidade das violações trabalhistas ocorridas na propriedade do cantor, que estava sob arrendamento de um agropecuarista que cultivava soja.

Mesmo alegando que não tinha conhecimento das condições dos trabalhadores, Leonardo assumiu as responsabilidades financeiras relacionadas às irregularidades trabalhistas identificadas durante as investigações.

Cantor Leonardo foi colocado na lista suja do trabalho escravo

O nome do artista apareceu, na última segunda-feira, 7 de outubro, na lista suja, um cadastro que mostra atos administrativos decorrentes das ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão, segundo informações do Portal Gov.

“Essas terras estavam arrendadas para um produtor de soja. Tudo foi julgado. Leonardo, inclusive, pagou uma multa”, disse um dos representados do cantor ao jornal.

O cantor também gravou um vídeo em suas redes sociais, reforçando ter arrendado a fazenda e não ter ligação com as ações do arrendatário, além de afirmar ser contra e não se misturar com a prática da qual está sendo acusado.

Assessoria de Leonardo se manifesta após cantor entrar em Lista Suja do trabalho escravo (Reprodução/Instagram)

