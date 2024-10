‘Existe uma pessoa que me fez ir tão longe’: Fã emociona Ana Maria ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga é uma das grandes inspirações da televisão brasileira e quem provou isso foi a cozinheira Carmem Virgínia, dona de dois restaurantes em São Paulo, que entrou no estúdio do ‘Mais Você’ e fez a loira chorar de emoção no programa desta sexta-feira, 11 de outubro, ao declamar o poema ‘Garoto das Meias Vermelhas’, escrito por Carlos Heitor Cony (1926-2018), dito por ela no primeiro dia da atração na TV Globo, há 25 anos.

ANÚNCIO

Ao vivo Carmem, que também está no GNT, falou da paixão que sente por Ana e como ela deu força para que hoje ela conquistasse o seu espaço na televisão. Ela ainda levou meias vermelhas para simbolizar e disse que tentou colocá-las, mas estava inchada: “Trouxe para você reconhecer que tenho isso. A mãe foi embora, e o filho continuou vestindo as meias para quando se encontrassem, ela pudesse reconhecer”.

Fã incondicional de Ana Maria Braga, a chef contou que pode ter herdado o gosto pela cozinha de sua avó e que chegou a estudar, mas a apresentadora do ‘Mais Você’ segue sendo uma das pessoas que mais lhe inspirou e que lhe fez sonhar em trabalhar na televisão.

“Eu quero que você saiba, tenha consciência, do quanto de mulheres nessas comunidades, como eu, você ajudou e ajuda com esses cafés da manhã, com esse ‘acorda, menina’, ensinando as receitas”.

Por fim, a cozinheira Carmem Virgínia fez questão de falar que reza por Ana Maria Braga e pede que ela vença todos os dias: “Que você continue pelo tempo que você achar que está bem para estar com a gente, porque você é a dona da TV brasileira. Muito obrigada, muito obrigada”, agradeceu ela.

Depois de tudo isso, Ana Maria pediu para que o poema ‘Garoto das Meias Vermelhas’ ficasse no ar até o fim do programa desta sexta-feira, 11: “Muito me honra, eu e minha equipe inteira, disso que você disse, porque a gente sente orgulho disso todo dia. A gente não trabalha, a gente se diverte. A gente é muito irreverente, mas a gente gosta de ver as pessoas sorrirem. A gente acredita em você”.