Estudante universitária desiste de indenização de R$ 100 mil contra Jojo Todynho

A estudante Gabriela dos Santos do Nascimento desistiu de pedir uma indenização de R$ 100 mil por danos morais para Jojo Todynho, com se envolveu em uma briga na porta da faculdade onde estudam, no Rio de Janeiro. Segundo uma nota da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os advogados anexaram uma petição ao processo, que tramita na 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, informando que ela não pretende seguir com o processo.

O caso aconteceu em março deste ano e tornou-se público quase que instantâneamente, com vídeos gravados por outros alunos e comentários de fãs circulando em todas as redes sociais. Na época, Gabriela alegou que a campeã do reality ‘A Fazenda’ teria lhe dado um tapa, fato que foi negado pela funkeira em diversas declarações.

“Não agredi ninguém e muito menos ameacei”, declarou a famosa, afirmando ainda que os supervisores da faculdade poderiam confirmar sua versão dos fatos.

O que motivou a briga entre Jojo Todynho e Gabriela na porta da faculdade?

Quando o caso virou público, imagens da briga ganharam a mídia e era possível ver que uma multidão cercava as duas mulheres, que falavam em tons altíssimos. Naquele momento, pessoas relataram que Jojo ficou irritada quando Gabriela debochou da frequência da famosa na faculdade de direito.

Todynho teria até questionado se a colega de turma era fiscal da faculdade: “Você está pagando minha faculdade? Por que você tá perguntando, então?”, gritou a campeã do reality show rural exibido pela Record. Gabriela se defendeu e disse que não era ela que estava perguntando, mas a influenciadora insistiu em seu posicionamento e a jovem afirmou que ela estava dando show.

Momentos depois, uma delas diz para a outra tirar a mão do seu rosto, enquanto Jojo Todynho continuava se aproximando, até dar indícios de que deu um tapa no rosto da jovem, que mandou ela sair de perto.