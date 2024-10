Ana Maria Braga voa no cenário durante ação publicitária no Mais Você: “Como conseguiu?”

Ana Maria Braga voa no cenário do Mais Você

Acostumada a sair do roteiro com roupas e figurinos inusitados, no programa desta sexta-feira a apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção dos telespectadores ao aparecer flutuando durante o programa desta sexta-feira.

Ana está andando no cenário e de repente solta: “Lourinho do céu, eu estou levinha, levinha!” O companheiro de programa da apresentadora, Louro Mané, comenta com ares de impressionado. “Nossa, você está praticamente andando nas nuvens, flutuando! Como conseguiu isso?’”

A ‘mágica’ da levitação de Ana Maria fazia parte de uma ação publicitária de uma marca de calçados e a ideia era a apresentadora promover o conforto dos sapatos, que a faziam sentir ‘como se estivesse voando’.

Embora tenha menos de 40 minutos, o merchandising envolveu todo um aparato com mais de 20 pessoas envolvidas, aparelhos de Chroma key e efeitos especiais.

“Ah, a magia da TV. Eu adoro quando temos esses desafios que fazem a gente fugir da rotina do dia a dia. Flutuando para a ação comercial que fizemos hoje no #MaisVocê”, disse Ana Maria Braga, ao divulgar os bastidores em seu Instagram.