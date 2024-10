Paris Hilton fala sobre seu diagnóstico de TDAH: “Meu cérebro não segue uma linha reta”

Paris Hilton compartilhou muitos aspectos de sua vida com o público, mas recentemente ela se abriu sobre um tema muito pessoal: seu diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).

Cabe lembrar que a empresária deixou os escândalos para trás há anos, e tem-se concentrado na família, ao mesmo tempo que desenvolve vários negócios.

O que Paris Hilton disse sobre seu TDAH?

Em ensaio publicado na Teen Vogue, a empresária refletiu sobre como esse transtorno influenciou sua infância, carreira e atividades.

Em sua história, Paris descreve como os sintomas do TDAH se manifestaram desde a infância.

“Quando eu era criança, sempre me disseram que eu tinha muita energia, que era muito distraída, muito falante; demais para tudo”, confessou.

Essas características a levaram a ser encaminhada para a Provo Canyon School, um centro para adolescentes, onde sua “necessidade constante” de estímulo foi atendida em um ambiente que não sabia lidar com sua hiperatividade. Neste local, ele sofreu abusos. “Gostaria que alguém tivesse me perguntado o que realmente estava acontecendo”, refletiu sobre aqueles momentos difíceis e seu sentimento de incompreensão.

“No início, o diagnóstico me pareceu um rótulo, algo que me classificava, que me definia pelo que não podia fazer, pelo que me tornava diferente”, acrescentou.

No entanto, com o tempo, Paris mudou a sua perspectiva e agora vê o TDAH como uma fonte de criatividade, resiliência e originalidade.

O TDAH deixou uma marca significativa em sua vida e carreira. “É a minha arma secreta num mundo que muitas vezes nos diz para jogar pelo seguro”, escreveu ele.

Paris atribui sua capacidade de antecipar tendências, sua criatividade para construir um império e sua empatia para se conectar com outras pessoas às particularidades do TDAH.

“Meu cérebro não segue uma linha reta, mas ziguezagueia e explora territórios inexplorados, o que me permite romper limites e ficar à frente”, enfatizou.