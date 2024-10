Missa de 7º dia de Cid Moreira acontece nesta quarta-feira (9/10), em Taubaté

Está marcada para a tarde desta quarta-feira, 9 de outubro, a partir das 16h, na Catedral São Francisco da Chagas, em Taubaté, a missa de sétimo dia do jornalista Cid Moreira, que faleceu no último dia 3, aos 97 anos. Foi nesta cidade do interior de São Paulo que o corpo do comunicador foi sepultado, ao lado da primeira esposa, da filha e do neto, atendendo ao seu último pedido, lembrou a viúva Fátima Sampaio.

ANÚNCIO

Internado há 29 dias, Cid Moreira morreu vítima de insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla dos órgãos, segundo o último boletim médico divulgado.

Antes do enterro em Taubaté, o corpo do famoso jornalista da TV Globo foi velado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, no dia 3 de setembro, e no Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio, na sexta-feira, 4, numa cerimônia íntima para família e amigos, até às 10h, e depois aberta ao público.

Cid Moreira deserdou filhos em testamento

A revelação pública do testamento deixado pelo ex-âncora do ‘Jornal Nacional’ (TV Globo) trouxe à tona a notícia de que Rodrigo e Roger Moreira, filhos do comunicador, não têm direito à herança (cerca de R$ 60 milhões).

A medida tomada pelo falecido jornalista também revela que a briga familiar era muito maior do que todos poderiam imaginar. Lembrando que, em 2021, os filhos de Cid alegaram, por meio de ação judicial, que a viúva estava se beneficiando indevidamente do patrimônio do pai, que defendeu a esposa e sua sanidade mental.

Roger Felipe é filho adotivo de Cid Moreira (Reprodução)

Cid Moreira chegou a acusar Rodrigo e Roger de interesses financeiros e eles afirmaram que sofreram danos psicológicos em decorrência do segundo casamento.

Segundo o advogado de Fátima, Cid expressou claramente a decisão de deserdar os filhos e afirmou que ela está fundamentada na indignidade prevista pelo Código Civil brasileiro. Ele também disse que o pedido de abertura do inventário foi uma atitude “inoportuna”, já que ele chegou à Justiça do Rio de Janeiro em menos de 24h da confirmação da morte do apresentador.