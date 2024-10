Helena Ranaldi e Martha Meola estrelam peça sobre mãe e filha em São Paulo

De 29 de outubro a 28 de novembro, toda quarta e quinta,às 21h, Helena Ranaldi e Martha Meola sobem ao palco do Teatro Multiplan MorumbiShopping (Teatro Multiplan MorumbiShopping), Jardim das Acacias, em São Paulo, para apresentar a peça ‘Por Trás das Flores’,que mergulha em uma narrativa poética explorando a complexa relação entre uma filha e sua mãe.

ANÚNCIO

O espetáculo é ambientado no norte do Líbano e também na imaginação da filha, que lida com as tentativas da mãe em convencê-la a retornar ao Brasil. Mas, os contrastes das tradições e culturas também aparecem e revelam um certo abismo temporal entre o mundo contemporâneo e a época em que a mãe migrou para cá.

‘Por Trás das Flores’ também revela a profundidade das subjetividades de duas mulheres tão próximas e, ao mesmo tempo, tão distintas, destacando aspectos psicológicos, sociais e míticos.

Segundo Marcelo Lazzaratto, o espetáculo apresenta como espaço único, em que ocorre a ação, um quarto de uma antiga casa no Líbano. A encenação optou por manter apenas três elementos essenciais para configurá-lo: um tapete, um baú e um vaso com uma muda de Cedro-do-Líbano. Essa opção sintética aposta no jogo entre as atrizes para configurar as paisagens libanesas, que é o anseio da Filha; o cotidiano no Brasil, que é o desejo da Mãe; e todas as outras imagens advindas de suas memórias. Nas palavras do diretor, o espetáculo, ao propor uma jornada desafiadora para as personagens, é “um rito de passagem da morte à vida”.

Valores e datas de apresentação da peça com Helena Ranaldi e Martha Meola

Em cartaz até 28 de novembro, o espetáculo ‘Por trás das Flores’, com duração de 60 minutos, possui ingressos de R$40 até R$100, com vendas pelo site da Sympla. Em um comunicado enviado à imprensa, a equipe divulgou que não haverá apresentação da peça na quinta-feira, dia 14 de novembro.