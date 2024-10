Meghan Markle reaparece sozinha em evento beneficente usando um sensual vestido vermelho Carolina Herrera

Meghan Markle no Gala 2024 do Children's Hospital Los Angeles em The West Lot

Meghan Markle mais uma vez roubou a atenção de todos durante sua recente aparição em uma festa de gala beneficente em Los Angeles, organizada pelo Hospital Infantil. A Duquesa de Sussex, conhecida por seu impecável senso de moda, surpreendeu o público com um espetacular vestido vermelho Carolina Herrera.

O design que Meghan usou no passado agora aparece com uma modificação nova e marcante. O evento contou com a presença de diversas celebridades e se destacou não só pela causa beneficente, mas também pela notável ausência do Príncipe Harry, o que alimentou rumores sobre os recentes planos separados do casal.

Todo o foco em Meghan Markle e seu vestido em meio a polêmicas sobre seu casamento

Enquanto Harry saía para passear com os amigos, Meghan virou o centro das atenções da noite com seu visual deslumbrante. O vestido, desenhado por Wes Gordon, diretor criativo de Carolina Herrera, é uma peça que Meghan já tinha usado em 2021 durante a festa de gala ‘Salute to Freedom’, em Nova Iorque.

Porém, para esta ocasião, a Duquesa decidiu dar um toque mais jovem e descontraído, eliminando o volumoso peplum que originalmente fazia parte do look. Essa mudança transformou o vestido em um modelo mais justo e sensual, com decote frente única pronunciado que realçava seu corpo esguio.

A escolha da cor vermelha não passou despercebida, sendo interpretada por alguns como uma declaração de poder e confiança. Meghan sempre soube usar a moda para transmitir mensagens e desta vez não foi exceção. O estilo minimalista e moderno que tem adotado nos últimos anos continua a surpreender, e este aspecto é um claro exemplo da sua capacidade de se reinventar.

Meghan Markle não perde seu lado fashionista

Apesar dos rumores sobre a separação de atividades entre Meghan e Harry, a duquesa mostrou-se no seu melhor momento, sorrindo e cumprimentando os presentes no evento com o seu carisma característico. Além disso, a sua capacidade de reaproveitar peças de alta costura com alterações sutis sublinha o seu compromisso com uma abordagem mais sustentável da moda.

O espetacular vestido Carolina Herrera, originalmente avaliado em US$ 7 mil, foi redesenhado para se adequar à ocasião, e Meghan o usou com inegável confiança. Mais uma vez, a Duquesa prova que continua a ser uma das figuras mais influentes da moda e do entretenimento, com um estilo que combina elegância e modernidade.