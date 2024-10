Ex-queridinho do ‘Fantástico’ ganha oportunidade em emissora que chega ao Brasil em breve

Âncora de prestígio do 'Fantástico' ganha programa de viagens na nova emissora do Brasil

Zeca Camargo, que por muitos anos foi um dos jornalistas mais queridos que passou pelo ‘Fantástico’ (TV Globo), falhou ao tentar apresentar alguns programas de entretenimento na Band, como o ‘1001 Perguntas’ e ‘Melhor da Noite’, mas agora ganhou a oportunidade na CNBC, que chega ao Brasil em breve e segue contratando grandes nomes para o seu casting.

No novo canal, que estreia em novembro deste ano e vai concorrer diretamente com a CNN Brasil e GloboNews, o ex-apresentador da TV Globo e da Band vai comandar um programa de viagens, onde vai apresentar lugares exóticos dentro e fora do país.

Zeca contou a novidade em um comunicado divulgado nesta terça-feira, 8 de outubro, e enalteceu o gosto por explorar o mundo, algo que já foi visto em outros programas de televisão, mesmo dentro do ‘Fantástico’.

Zeca Camargo vai viajar o mundo para seu novo programa na CNBC Brasil (Reprodução/Instagram)

“Não é de hoje que todo mundo conhece minha vocação para explorar o Brasil e o mundo! Mas agora com o Passaporte CNBC eu tô na área VIP pra focar só nisso: o mundo das viagens, das oportunidades dos negócios de turismo às dicas mais quentes dos lugares por onde eu passo!”, afirmou o jornalista.

Douglas Tavolaro, fundador da CNBC Brasil, também falou com orgulho da contratação deste famoso jornalista que agora ganhou a oportunidade de viajar o mundo ganhando dinheiro: “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Zeca Camargo. Sua experiência, paixão por viagens e talento enriquecem ainda mais a nossa programação de entretenimento”.

Segundo ele, Zeca vai levar um olhar diferente para a programação da emissora, que tem sede em São Paulo. Tavolaro destaca que o ex-Globo sempre esteve conectado com o mundo das viagens e com o universo dos negócios de turismo.

Além dele, a jornalista Carol Barcellos, que ficou 20 anos na Globo, também migrou para o entretenimento da CNBC Brasil, onde vai comandar um programa aos fins de semana repleto de destinos, aventuras e comida.