Thiago Martins e a ex de Nicolas Prattes juntos? Dupla estaria vivendo um romance discreto, diz jornal

Após encerrar as gravações de ‘Família É Tudo’, novelas das 7 da TV Globo, o ator e cantor Thiago Martins, de 36 anos, embarcou com alguns colegas de elenco para uma viagem à Dubai.

No entanto, quem também estava com o artista durante a trip era a ex-bailarina do Faustão e musa fitness, Luiza Caldi, de 26 anos, que já teve um relacionamento com o também ator, Nicolas Prattes, 27.

De acordo com o portal EXTRA, foi possível notar que os dois estavam no mesmo lugar em algumas publicações, mas ambos preferiram manter a discrição sobre o romance, evitando fotos juntos.

Ainda de acordo com o portal, a interação entre Thiago e Luiza nas redes sociais acontece há mais de dois meses e, segundo uma fonte, foi exatamente nesse período que os dois começaram a se envolver. “Eles estão naquela fase, se conhecendo melhor, e não querem assumir enquanto não for namoro de verdade”.

Quem é Luiza Caldi?

Com mais de 130 mil seguidores em uma única rede social, Luiza Caldi nasceu na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, mas atualmente mora no Rio de Janeiro.

A jovem, que é formada em Odontologia, hoje se dedica na carreira de influenciadora fitness e divide a rotina com quem a acompanha seu perfil no Instagram.

Luiza Caldi e o ator Nicolas Prattes namoraram por um ano. O fim do relacionamento foi anunciado em dezembro do ano passado e o motivo da separação não foi divulgado.

Pouco tempo depois, o artista começou a namorar a apresentadora Sabrina Sato, 43, e durante uma participação no programa ‘Domingão com Huck’, que foi ao ar dia 08 de setembro, Prattes revelou que está noivo da mãe da pequena Zoe.