“Ele sofreu muito”: morre o irmão mais novo de Madonna Qual foi a causa?

Madonna está vivendo uma das facetas mais complicadas de sua vida a nível pessoal, e recentemente sofreu a perda de sua madrasta Joan Clare Ciccone, e ainda ontem, outra partida foi acrescentada, com a morte de seu irmão mais novo, Christopher Ciccone, aos 63 anos. anos de idade.

Há poucas horas, a ‘Rainha do Pop’ compartilhou suas lembranças com o irmão com um texto comovente, no qual era possível perceber a profunda dor que sentiu após a perda, e vale lembrar que ambos tiveram um leve desentendimento, no início dos anos 2000, quando a cantora optou por não contratá-lo para que ele fizesse parte de sua turnê, mais tarde, a distância aumentou quando Christopher lançou um livro de memórias sobre sua irmã intitulado: ‘Life with My Sister Madonna’.

Apesar das brigas, Christopher Ciccone se destacou por seu trabalho como artista, dançarino e designer de alguns dos looks mais icônicos que Madonna usou, já que ambos trabalharam de mãos dadas para criar os looks que a cantora exibiu nos momentos em que sua carreira estava em ascensão.

Madonna e seu irmão Instagram: @madonna (Instagram: @madonna)

Do que morreu Christopher Ciccone, irmão de Madonna?

Foi o The New York Times que anunciou a perda do estilista, revelando o motivo da morte do irmão mais novo de Madonna, que se deveu a uma dura batalha contra o câncer, mesma razão pela qual a sua mãe morreu.

A reportagem, divulgada pela mídia, revelou que Christopher havia perdido a batalha (da qual ainda não se sabe que tipo de câncer ele lutava) na sexta-feira, 4 de outubro, cercado por seus entes queridos, incluindo seu marido, o ator britânico, Ray Thacker.

Foi sua irmã, Madonna, quem compartilhou uma mensagem comovente de Christopher em suas redes sociais, com quem mantinha um bom relacionamento desde 2012, após os atritos, onde confessou ao ‘Evening Standard’: “Estamos em um nível perfeito de relacionamento no momento. No que me diz respeito, estamos bem. Estamos em contato, embora eu não a veja há muito tempo. Somos irmãos novamente. Eu não trabalho para ela e é melhor assim.”

Madonna e seu irmão Christopher Ciccone Instagram: @madonna (Instagram: @madonna)

Madonna dedica mensagem comovente a seu irmão Christopher Ciccone

Madonna recorreu às suas redes sociais para partilhar algumas memórias com o seu irmão, Christopher Ciccone, ao mesmo tempo que adicionou uma comovente mensagem dedicada a ele que dizia:

“Meu irmão Christopher se foi. Ele foi o humano mais próximo de mim por tanto tempo. É difícil explicar nosso vínculo. Mas veio da compreensão de que éramos diferentes e que a sociedade iria nos dificultar por não seguirmos o status quo”, começou ele.

Mais tarde, ela escreveu uma de suas memórias com Christopher, voltando à infância: “Nós nos demos as mãos e dançamos durante a loucura de nossa infância. Na verdade, dançar era uma espécie de cola que nos mantinha unidos. Descobrir a dança em nossa pequena cidade do meio-oeste me salvou e então meu irmão apareceu e o salvou também.”

“Meu professor de balé, também chamado Christopher, criou um espaço seguro para meu irmão ser gay. Uma palavra que não foi dita nem sussurrada onde morávamos. Quando finalmente tive coragem de ir para Nova York para me tornar dançarina. “Meu irmão me seguiu”, ele continuou.

A cantora relembrou o legado do irmão e a importância do trabalho dele em suas turnês: “E mais uma vez nos demos as mãos e dançamos na loucura de Nova York! Devoramos arte, música e cinema como animais famintos. Estávamos no epicentro de toda essa explosão. Dançamos em meio à loucura da epidemia de AIDS. Fomos a funerais e choramos e fomos dançar. Dançamos juntos no palco no início da minha carreira e, eventualmente, ele se tornou o Diretor Criativo de muitas turnês. Quando se tratava de bom gosto, meu irmão era o Papa, e era preciso beijar o anel para receber a bênção dele. Desafiamos a Igreja Católica Romana, a Polícia, a Maioria Moral e todas as figuras da Autoridade que se interpuseram no caminho da liberdade artística!”

Ele destacou o talento artístico do irmão: “Meu irmão estava bem ao meu lado. Ele foi um pintor, poeta e visionário. Eu o admirei. Ele tinha um gosto impecável. E uma língua afiada, que ele às vezes usava contra mim, mas eu sempre o perdoava. Subimos juntos as alturas mais altas. E devastou o mais baixo. De alguma forma, sempre nos encontramos de novo, damos as mãos e continuamos dançando.”