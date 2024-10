Agenda cultural: 6 filmes imperdíveis que estreiam nesta semana nos cinemas

Seis filmes estreiam no cinema no dia 10 de outubro

Outubro está cheio de filmes imperdíveis no cinema. Há filmes para todos os gostos e idades, mas nesta quinta-feira (10) chegam às salas o destaque fica para ‘A Garota da Vez’ e outras cinco produções listadas abaixo.

A garota da vez

A busca por uma paixão pode chegar até um programa de televisão, pelo menos, neste filme baseado na história real de Sheryl Bradshaw, interpretada por Anna Kendrick. Solteirona, ela participa do ‘The Dating Game’, famoso programa dos anos 1970, e conhece Rodney Alcala, vivido por Daniel Zovatto, um serial killer, que planeja uma onda de ataques.

Pássaro Branco: Uma história de extraordinário

Helen Mirren interpreta Albans, uma senhora que retorna de Paris e surpreende seu neto, o valentão Julian Albans, com uma história de quando ela tinha a mesma idade dele, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial.

Judia, ela conta sobre suas dificuldades na Alemanha ocupada pelo nazismo e como sobreviveu ao holocausto quando um aluno que não conhecia direito arriscou tudo para dar a ela e seus pais a chance de sobreviver da guerra e dos guardas da SS.

Tudo por um pop star 2

A produção nacional traz a história de três amigas que moram no interior do Rio de Janeiro e fazem de tudo para assistir ao show de encerramento da turnê de Diggy, um amigo da escola que é uma das maiores celebridades do momento. Mas, para isso, elas precisam encarar uma viagem de carro até Salvador, na Bahia, onde a turnê vai acabar.

Não solte!

No fim do mundo, uma mãe tenta proteger seus filhos gêmeos ao máximo dentro de sua casa, mas para isso é preciso que eles estejam conectados o tempo todo. Se for preciso, até se amarrarem em cordas.

Mato ou morro

Marcos e Carlo vivem grandes dilemas quando uma casal de amigos trambiqueiros morre numa pousada. A partir daí, uma série de eventos completamente inesperados começam a acontecer.

Robô selvagem

A história traz a jornada de uma robô que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a viver num ambiente hostil. Aos poucos, ela constrói um relacionamento de proximidade com os animais nativos e chega a adotar um filhote de ganso.