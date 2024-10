3 looks de maternidade da namorada de Henry Cavill que você vai querer usar (mesmo que não esteja grávida)

Desde que Henry Cavill confirmou que estava esperando seu primeiro filho com Natalie Viscuso, o produtor mostrou sua barriguinha com looks que cativaram gestantes e não grávidas.

E a executiva, assim como outros especialistas em moda, não sacrificou seu estilo pessoal nem se restringiu às roupas de maternidade para orquestrar os looks que usou durante a doce espera.

O resultado foram looks muito chiques e confortáveis para todas as mulheres apaixonadas pela estética feminina e minimalista, tenham ou não a barriga de gravidez como estrela.

A namorada de Henry Cavill inspira muitos com esses looks de maternidade

Por isso, a seguir, revisamos três looks de maternidade da namorada de Henry Cavill que sem dúvida você vai querer usar nessas temporadas, mesmo que não esteja esperando um bebê.

O look com maxi saia cinza e botinas

Durante um passeio com Cavill em julho passado, a personalidade de 34 anos exibiu sua barriga com uma saia longa cinza, um suéter preto e botinas de salto combinando.

O vestido maxi preto justo

Em outro passeio com o ator de ‘Homem de Aço’, Viscuso exalava elegância em um vestido maxi preto de gola alta e mangas compridas que abraçava suas curvas de maternidade. Finalizou com botas e uma minibolsa.

A jaqueta assimétrica e o terno com calças largas

Após anunciar a notícia da gravidez, Natalie foi vista como o epítome da elegância com um look chique e confortável em tons de preto e branco que realçavam perfeitamente sua barriga crescente.

A roupa consistia em calças pretas largas, uma jaqueta assimétrica combinando feita de tecido e couro, um top branco e mocassins com salto alto e grosso para caminhar com confiança.