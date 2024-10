Uma das maiores chacinas do Brasil vira minissérie impactante na Netflix

A Netflix divulgou o primeiro teaser de ‘Os Quatro da Candelária’, minissérie ficcional em quatro episódios, que acompanha as 36 horas que antecedem um dos eventos mais trágicos da história do Brasil, conhecido como a ‘Chacina da Candelária’, pelo ponto de vista de quatro crianças.

Realizada com a colaboração de sobreviventes da chacina, esta produção tem a sua estreia marcada para 30 de outubro e no teaser é possível acompanhar Douglas (Samuel Silva), Sete (Patrick Congo), Jesus (Andrei Marques) e Pipoca (Wendy Queiroz) enfrentando os desafios para sobreviver nas ruas do Rio de Janeiro, enquanto alimentam a esperança de um futuro diferente.

A minissérie mistura cenas de ação, elementos oníricos e a dura realidade urbana, trazendo uma visão única e impactante sobre a vida nas grandes metrópoles brasileiras.

Além dos jovens talentos como protagonistas, o elenco inclui participações especiais de nomes consagrados como Antônio Pitanga, Péricles, Leandro Firmino, Bruno Gagliasso, Maria Bopp e Stepan Nercessian.

Produzida pela Jabuti Filmes e Kromaki, a minissérie ‘Os Quatro da Candelária’ tem a direção de Luis Lomenha e Márcia Faria e conta com uma equipe majoritariamente negra, tanto na frente quanto atrás das câmeras.

Netflix segue com as gravações de ‘Caramelo’

Rafa Vitti e Amendoim, o protagonista de quatro patas, seguem gravando ‘Caramelo’, o primeiro drama da plataforma inspirado no cachorro mais querido do país, que virou praticamente um patrimônio cultural dos brasileiros.

Rafa Vitti protagoniza 'Caramelo', o primeiro filme brasileiro da Netflix gravado com um cachorro (Julia Mataruna/Netflix)

Na trama, o ator interpreta Pedro, um obstinado chef de cozinha que está prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante quando um diagnóstico inesperado revira a sua vida. Sem saber muito o que fazer, ele embarca junto com seu simpático vira-lata numa emocionante jornada de redescoberta.

Além de Rafa e Amendoim, ‘Caramelo’ conta com Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araujo, além de Cristina Pereira e Carolina Ferraz.