Rejuvenesceu? Ben Affleck estreou look mas foi criticado por “não se aceitar”

Em meio aos altos e baixos de um rompimento, é comum que as pessoas busquem formas de se renovar, algo que o ator Ben Affleck fez enquanto se divorciava de JLo. Recentemente, ele foi visto com um visual radicalmente diferente, o que gerou um debate público sobre a passagem do tempo.

Enquanto ainda está em processo legal para colocar tudo em ordem em relação à sua separação, ele foi flagrado em Santa Monica, na Califórnia, acompanhado de seu filho Finn, vestindo uma roupa casual com camisa azul claro e calça preta. Porém, o que mais chamou a atenção foi sua nova barba tingida, mudança que tem sido alvo de críticas e ridicularizações nas redes sociais.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Este é o novo visual de Ben Affleck

Aos 52 anos, Ben Affleck optou por mudar sua aparência, escurecendo os pelos faciais, incluindo a barba e o bigode, com um tom visivelmente mais intenso do que costumava usar. Esta não é a primeira tentativa do ator de experimentar sua aparência física, já que no passado ele também tingiu a barba em 2020.

Porém, nesta ocasião, o resultado gerou polêmica por parecer antinatural e muito uniforme, o que gerou questionamentos sobre sua aceitação pessoal.

Ben Affleck O ator tem muitos looks diferentes (Michael M. Santiago/Getty)

Em meio a essa mudança de imagem, fontes próximas garantem que as celebridades consultam a renomada advogada Laura Wasser para chegar a acordos sobre a divisão dos bens adquiridos durante o breve casamento.

A disputa por bens como a mansão de Beverly Hills, avaliada em milhões de dólares, e a renda gerada ao longo do relacionamento, impõem desafios adicionais em meio à separação. Com a data de separação registrada em abril e nenhum acordo pré-nupcial, isso os faria conversar.

Ben Affleck ( Axelle/Bauer-Griffin /Foto: Getty Images)

O comportamento de Ben Affleck durante esta fase sensível tem sido alvo de especulações, sendo apontado pela sua falta de comunicação e pelas decisões que tem tomado relativamente à mudança dos seus pertences na ausência de Lopez, já que ela estava em Nova Iorque quando ele teria abandonado o casa que compartilhavam.