O efeito dominó continua: cantora afirma que seu famoso grupo pop era na verdade uma “rede de prostituição”

Diz bem o ditado que “nem tudo que reluz é ouro”, e isso foi muito bem entendido pela ex-vocalista do grupo pop Pussycat Dolls, Kaya Jones, que afirmou que tudo não passava de uma fachada para esconder supostos arrepiantes crimes de tráfico sexual . Ele denunciou que se tratava de uma “rede de prostituição”.

ANÚNCIO

Estas confissões perturbadoras foram feitas em 2017, mas voltam a agitar-se após a detenção do rapper Sean Combs, acusado de abuso sexual, bem como de associação criminosa, tráfico sexual e transporte para prostituição. Acredita-se que uma de suas maiores vítimas seja o canadense Justin Bieber, que até agora permanece calado.

Jones denunciou através de seu relato no Minha verdade: “Eu não estava em um grupo feminino. Eu estava em uma rede de prostituição. Ah, e descobrimos que cantávamos e éramos famosos. Enquanto todos os nossos donos ganhavam dinheiro”, escreveu Kaya Jones em uma série de tweets explosivos.

Ela disse que preferiu abrir mão dos sonhos, dos amigos da banda e do contrato de 13 milhões de dólares, pois sabia aonde tudo iria levar. Em nota publicada pelo Page Six, ela disse que não foi a primeira vez que denunciou, o problema é que não a levaram a sério.

“Em 2004 contei aos executivos de Hollywood, em 2005-2006 contei à imprensa. Em 2011 voltei a falar. Espero que você possa me ouvir agora, mídia em 2017! “Muito bem!”, escreveu ele. Além disso, ele garantiu a um fã que revelaria os nomes dos predadores.

‘Diddy’ revelou nesta entrevista seu controle absoluto sobre Justin

Longe de os ânimos se acalmarem, a história de Combs está a tornar-se cada vez mais obscura, razão pela qual agora 120 alegadas vítimas, incluindo 25 menores, estão a processá-lo. Além disso, eles a lembraram de uma entrevista que Justin Bieber concedeu com ele em 2011 e que mostra o controle que ele tinha sobre o então adolescente de 16 anos.

Sean Combs y Justin Bieber Internautas recordam entrevista de 2011 com Sean Combs e Justin Bieber, no qual o rapper mostra quanta influência tinha sobre o adolescente de 16 anos, que não podia responder perguntas "delicadas" (Youtube Jimmy Kimmel Lives!)

‘Diddy’ acompanhou Justin ao show de Jimmy Kimmel, que ficou surpreso com a grande influência que o rapper teve no jovem cantor, já que Justin sentou e agiu à imagem e semelhança de seu “mentor”. Essa foi a impressão que Kimmel reagiu: “Você vê a impressão que está causando no jovem? “Espero que você seja um bom modelo para ele... o que há de errado com eles?”, relatou o Daily Mail.

Mas o mais assustador foi a resposta de Sean, na época com 41 anos: “Acho que nos tornamos amigos de uma forma estranha”. Mas, nem tudo parou por aí, porque o apresentador perguntou ao jovem o que eles faziam quando saíam como amigos, e Combs interrompeu para responder: “Ele sabe que não deve falar das coisas que faz com o irmão mais velho, Puff, em rede nacional. Nem tudo é para todos.”