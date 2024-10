Filha de Daniel Craig aparece e deixa as redes sem palavras devido à grande semelhança com seu pai

ANÚNCIO

"Numa noite de teatro divertida, feroz, profunda e inesquecível, Women of Will explora temas de amor, perda, liberdade, controle, violência e poder através das heroínas de Shakespeare", destaca a descrição oficial do espetáculo.

Ela é uma artista nata como seu pai

De acordo com uma biografia de Ella, "além de atuar e cantar, ela é uma artista consumada e seu trabalho é apresentado em galerias online e pessoalmente. Ela mora no norte do estado de Nova York com seu cachorro Friday e colabora com Samantha Scaffidi em vários projetos como escritora, produtora e atriz através de sua empresa de produção, Wayward Dreams".

Ela é muito próxima de Daniel Craig, tanto que compareceu ao casamento de seu pai com Rachel Weisz e também o acompanha em eventos e tapetes vermelhos.

Em 2021, ela se juntou ao seu pai para a estreia de No Time to Die, seu último filme como James Bond, e orgulhosamente disse nas redes sociais: “Sentei no camarote real e pude ver meu pai chutar traseiros como Bond pela última vez”.

