Esse é o novo drama turco da Netflix que vai grudar seus olhos na TV do início ao fim

Se você vai passar o domingo à noite em casa, nada melhor do que assistir ao filme perfeito nas plataformas de streaming, não é mesmo? E aqui temos uma dica que promete grudar seus olhos na TV do início ao fim.

Estamos falando do filme de drama turco, ‘Um Verdadeiro Cavalheiro’ [no turco, ‘Tam Bir Centilmen’], adicionado recentemente ao catálogo da Netflix, que conta com roteiro de Deniz Madanoglu e direção de Onur Bilgetay.

De acordo com a sinopse, o longa-metragem traz a história de um charmoso acompanhante chamado Saygin, que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando começa a se apaixonar. Ele precisa descobrir suas verdadeiras necessidades e desejos.

Confira o trailer oficial:

O filme é estrelado pelo ator Çağatay Ulusoy, que já esteve em produções de sucesso, como ‘Gaddar’, ‘Insider’, ‘O Famoso Alfaiate’ e ‘O Último Guardião’, e a atriz Ebru Şahin, conhecida mundialmente por interpretar Reyyan Şadoğlu na série da atv, ‘Hercai’.

Além da dupla, outros nomes que também estão no elenco são: Şenay Gürler, Nazlı Bulum, Haki Biçici, Lale Başar, Didem Sökmen e Dilek Tora.

‘Um Verdadeiro Cavalheiro’ possui 1 hora e 50 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 16 anos e, atualmente, está na lista dos filmes mais assistidos da Netflix Brasil. Portanto, chegou a hora de pegar seu balde de pipoca e apertar já o play!