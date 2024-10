Apresentado o verdadeiro vídeo entre Salma Hayek e Nicole Kidman que conta a história do embate delas

Salma Hayek e Nicole Kidman viraram protagonistas de um episódio ‘estranho’ do desfile da Balenciaga que aconteceu na Paris Fashion Week e gerou polêmica e dividiu opiniões nas redes sociais.

ANÚNCIO

Alguns afirmam que para Kidman “ficou feio” e outros que “não houve desprezo por ninguém nem por nada” no momento em que as celebridades posaram com Katy Perry para a imprensa estacionada no local do desfile.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver Salma tentando fazer com que Nicole se vire para posarem juntas, com a australiana tendo que se posicionar em um ângulo diferente daquele que mantinha até aquele momento.

Esse gesto aparentemente não agradou Kidman, que optou por se afastar da atriz mexicana e lhe dar as costas enquanto ela lhe dizia algo.

Além disso, Salma Hayek apoiou a mão no corpo de Nicole Kidman (num gesto como se tentasse aproximá-la) para posar diante das lentes dos fotógrafos que ali aguardavam.

Recriminações por algumas fotos?

Perante o que parecia ser uma recusa total da australiana, Salma olhou para os fotógrafos e sorriu com um olhar circunstancial, como se tentasse desculpar a atitude da colega. Aparentemente, a australiana repreende a mexicana por algo enquanto ela concorda com as palavras de Kidman.

Por fim, ambos posam diante da imprensa enquanto a australiana faz um gesto carinhoso com Salma Hayek acariciando seu ombro. Durante a pose, os dois sorriem e continuam conversando como se estivessem discutindo o motivo da situação que acabara de ocorrer.

ANÚNCIO

Atriz australiana acusada de “racista”

E outro vídeo de um ângulo diferente foi publicado no TikTok onde, segundo alguns internautas, nada do que foi especulado aconteceu entre as atrizes.

“Pura fofoca, não aconteceu nada, estava tudo bem, ninguém desprezou nada nem ninguém”, “E agora o que eu faço com todas as coisas de mãe que contei para ela nos outros vídeos???? 😜”, “A verdade é que elas estavam tirando fotos, pediram mais e Salma aceitou, mas Nicole não quis, é simples assim”, são alguns dos comentários.

Outros seguidores continuam chateados e criticam a atitude da australiana e defendem a mexicana e chegam a afirmar que Kidman “é racista” com os latinos.