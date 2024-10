Agenda cultural: São Paulo tem musical com ingresso por menos de R$ 20

Se você ainda não sabe como aproveitar o fim de semana, a agenda cultural de São Paulo está sempre cheia de sugestões para todos os gostos e bolsos e o musical ‘A Cor Púrpura’ é uma delas, afinal, há ingressos por menos de R$ 20. Então, confira os detalhes desta peça mais abaixo e se prepare para sair de casa.

ANÚNCIO

Em cartaz até o dia 20 de outubro, no Teatro Liberdade By Infinitus (Rua São Joaquim, 129), na Liberdade, o espetáculo conta a história de Celie, uma mulher negra que enfrenta desafios de viver no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século 20.

Dirigido por Tadeu Aguiar, e protagonizado pelas atrizes Suzana Santana, Lola Borges, Aline Serra, a peça aborda temas que ainda são atuais na sociedade, como o racismo e o machismo, mas com muita sensibilidade e mostrando a força e a resiliência da mulher negra.

Ingressos para o musical ‘A Cor Púrpura’, em São Paulo

Como dito acima, os ingressos para assistir a peça, baseada no romance homônimo de Alice Walker, que também foi adaptado para o cinema em 1985, por Steven Spielberg, podem ser comprados por menos de R$ 20, a partir de R$ 19,80. Mas, eles também podem chegar a R$ 240, por isso, você deve prestar atenção às opções dadas no site oficial.

Com texto de Marsha Norman e músicas de Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray, o musical tem sessões sempre às quintas e sextas, às 20h, aos sábados, às 16h e às 20h30, e aos domingos, às 16h, até o dia 20 de outubro.

Shakira traz turnê para São Paulo em 2025

Shakira confirmou que sua nova turnê ‘Las Mujeres No Ya Lloran World Tour’ passará por São Paulo em 2025. O show, inspirado no álbum de estúdio de mesmo nome, passa também por Barranquilla, Bogotá e Medellín, na Colômbia, Argentina, México, Peru e Chile.

Shakira anuncia 2 shows no Brasil para 2025 em turnê na América Latina (Reprodução/Instagram)

A pré-venda se inicia na próxima quarta-feira, 9 de outubro, exclusiva para algumas categorias de clientes do banco Santander, na plataforma do Ticketmaster. Os clientes do banco que não fazem parte das categorias de exclusividade poderão adquirir os ingressos em 10 de outubro, segundo dia de pré-venda. Por outro lado, o público geral terá acesso à compra a partir de 11 de outubro.