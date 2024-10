Quais filmes da Marvel estão conectados com os ‘Thunderbolts’?

O primeiro trailer de ‘Thunderbolts’ pegou os fãs de surpresa e os deixou completamente cativados, confirmando sua estreia para 1º de maio de 2025 e apresentando o primeiro time da Marvel composto inteiramente por anti-heróis.

ANÚNCIO

Yelena Belova (A nova Viúva Negra), Bucky Barnes (Soldado Invernal), Alexei Shostakov (Guardião Vermelho), Ghost, John Walker (Agente Americano), Mestre do Disfarce e Bob se unem em um grupo liderado por Valentina Allegra de Fontaine.

Portanto, se você quiser se preparar para a estreia de ‘Thunderbolts’, deixo uma lista com os filmes e séries da Marvel que se conectam com essa produção.

Capitão América: 1 e 2

‘Capitão América: O Primeiro Vingador’ e ‘Capitão América: O Soldado Invernal’ representam as primeiras aparições do personagem interpretado por Sebastian Stan, Bucky Barnes, sendo o amigo de Steve Rogers no primeiro e transformado no Soldado Invernal no segundo.

Viúva Negra

O primeiro e único filme sobre a primeira Viúva Negra, Natasha Romanoff, serviu para apresentar sua sucessora Yelena Belova (Florence Pugh) e introduzir os personagens de Alexei Shostakov (David Harbour) e Taskmaster (Olga Kurylenko).

Homem-Formiga e a Vespa

Ghost, interpretada por Hannah John-Kamen, foi a vilã em ‘Homem-Formiga e a Vespa’, embora apenas por necessidade, já que precisava roubar algo do laboratório de Hank Pym para poder controlar o poder que obteve como consequência de um acidente que matou toda a sua família.

No trailer de ‘Thunderbolts’, é possível ver o Ghost com um traje que a ajuda a controlar seu poder.

ANÚNCIO

Falcão e o Soldado Invernal

Nesta série, pela primeira vez aparece o personagem interpretado por Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine e John Walker (Wyatt Russell), que iria ser o sucessor do Capitão América e acabou se tornando o Agente dos EUA. Bucky Barnes também aparece e conhecemos parte de sua personalidade atual.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Bucky Barnes e Valentina Allegra de Fontaine também aparecem neste filme, que foi uma despedida emocionante para o ator que interpretou o Pantera Negra por vários anos, Chadwick Boseman, após perder sua batalha contra o câncer.

Gavião Arqueiro

Na série estrelada por Jeremy Renner, em que Clint Barton embarca em sua última aventura ao lado de sua sucessora Kate Bishop, Yelena Belova aparece.