Meghan Markle afirma estar em contato com o espírito de Lady Di: “Está ficando estranho”

Quando Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram seu noivado, os especialistas na monarquia britânica tinham a esperança de que esse casal trouxesse um ar de modernidade e humanidade à Família Real e até comparações entre a duquesa de Sussex e a Princesa Diana eram constantes na mídia mundial.

No entanto, a realidade é outra e com o passar dos anos e a escrutínio público, essas pequenas semelhanças e comparações desapareceram no ambiente.

Mas a esposa do Príncipe Harry levou sua conexão com Lady Di a um novo nível, pois ela afirma ter contato com o espírito da falecida princesa.

O espírito de Diana com Meghan

O portal RadarOnline afirmou que Meghan Markle, de 43 anos, começou a sentir uma “presença constante” da falecida princesa Diana, a ponto de acreditar estar em contato com seu espírito.

Mesmo que essa situação não tenha sido confirmada pelos duques de Sussex, especialistas e fontes próximas ao casal afirmam que Meghan sente que o espírito de Diana a está guiando em sua vida atual, especialmente em seu desejo de se reinventar como uma filantropa e guru de estilo de vida.

De acordo com a fonte, Meghan não só usa as joias de Diana, mas também adotou gestos e poses semelhantes aos da falecida princesa, levando alguns a questionar se Meghan está "canalizando" Diana em sua tentativa de continuar seu legado.

Uma fonte próxima comentou: “Meghan foi vista usando os brincos de borboleta que um dia pertenceram a Diana e adotou uma postura semelhante à da princesa, com um olhar recatado e de olhos grandes”.

“Parece que está tentando se conectar com o espírito de Diana, o que está começando a parecer um pouco estranho”, alertou.

O contato espiritual se intensifica

Destaca a revista Chic Magazine, que esta suposta conexão que Meghan sente com a mãe de seu marido, tem se intensificado nas últimas semanas, especialmente depois que o Duque de Sussex celebrou seu 40º aniversário.

Segundo rumores, o príncipe viajou sem Meghan para comemorar com seus amigos, o que gerou certa inquietação na duquesa. "Desde que Harry completou 40 anos, Meghan tem estado mais reclusa", revelou uma fonte.

"Além disso, Harry planejou várias viagens solo ao Reino Unido sem ela, o que a fez sentir abandonada, comparando seu casamento com o fracassado casamento entre Diana e o Príncipe Charles."

No entanto, as semelhanças entre Meghan e Diana não se limitam apenas aos desafios matrimoniais. De acordo com o especialista em realeza Tom Bower, Harry também compartilhou com seus amigos que Meghan sente uma conexão espiritual com sua mãe.

"Harry contou a um amigo que Meghan tem estado em contato com o espírito de Diana e que ela lhe assegura que estão tomando as decisões corretas", afirmou Bower.

A dureza das críticas contra Meghan

Alguns críticos acusam Meghan de estar realizando uma espécie de “cosplay” de Diana, adotando não apenas seu estilo, mas também seu legado de caridade. Eles destacam como exemplo o uso das joias de Diana.

Os críticos têm sido duros com Meghan por considerarem que ela está a tentar imitar Diana, mas de acordo com fontes próximas à duquesa, as suas ações não são motivadas pelo desejo de copiar, mas sim de honrar a memória de sua sogra.

Uma fonte comentou: “Meghan só está tentando continuar o legado de Diana”. “É difícil para ela quando as pessoas a criticam por isso, porque o que está fazendo é algo com boas intenções”.