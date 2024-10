Beetlejuice, Beetlejuice: estes são outros sucessos de bilheteria de Tim Burton

Tim Burton Honored With Star On Hollywood Walk Of Fame

Tim Burton é um dos grandes cineastas de todos os tempos. Conhecido por misturar a escuridão com um toque de humor excêntrico, o diretor conseguiu deixar sua marca no cinema, alcançando vários sucessos de bilheteria. Um dos mais recentes, a sequência de sua obra mais icônica, Beetlejuice, foi adicionada à lista de grandes triunfos no mercado.

ANÚNCIO

‘Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice’ teve um impacto significativo desde o seu lançamento, atraindo um público nostálgico e novas gerações fascinadas pelo estilo de Burton. O filme conseguiu arrecadar 264 milhões de dólares em todo o mundo em suas primeiras semanas em exibição, consolidando sua posição como um sucesso nas bilheterias globais.

No entanto, este não é o único filme de grande sucesso que o diretor orquestrou. Aqui estão outros de seus filmes mais bem-sucedidos:

1. Alice no País das Maravilhas (2010)

Com base na obra de Lewis Carroll, 'Alice no País das Maravilhas' é o filme de maior bilheteria de Tim Burton. Arrecadou mais de 1,025 bilhão de dólares em todo o mundo e foi um dos primeiros filmes a aproveitar o sucesso do 3D após o sucesso de Avatar. O filme segue uma Alice já adulta, interpretada por Mia Wasikowska, que retorna ao País das Maravilhas para derrotar a temível Rainha de Copas, interpretada por Helena Bonham Carter.

2. A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005)

Também é uma adaptação, neste caso da obra de Roald Dahl. O filme arrecadou mais de 474 milhões de dólares em todo o mundo e segue a história de Charlie Bucket, um menino de família humilde que ganha um concurso para visitar a extravagante fábrica de chocolate de Willy Wonka, interpretado por Johnny Depp.

3. Batman (1989)

O filme ‘Batman’, estrelado por Michael Keaton como o Cavaleiro das Trevas e Jack Nicholson como o icônico Coringa, foi um sucesso estrondoso em 1989, arrecadando 411 milhões de dólares nas bilheterias. O filme revolucionou o gênero de super-heróis, trazendo uma abordagem mais sombria e psicológica ao personagem de Bruce Wayne.