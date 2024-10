“Você não respeita ninguém”: o que Denzel Washington disse a Sean ‘Diddy’ Combs em uma festa onde eles brigaram

Um novo relatório revela que Denzel Washington, o aclamado ator de 69 anos, teve um confronto tenso com o magnata da música Sean 1Diddy1 Combs em uma festa em 2003. De acordo com uma fonte que falou à Us Weekly, Washington confrontou Combs durante um celebração que durou a noite toda, à qual compareceu com sua esposa, Pauletta Washington. “Denzel gritou: ‘Você não respeita ninguém’”, disse o informante, que afirmou que o casal viu algo que os incomodou profundamente antes de sair do local.

ANÚNCIO

A festa em questão, segundo a reportagem, foi uma das famosas celebrações selvagens promovidas por Combs, conhecido por seus eventos extravagantes repletos de estrelas como Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker e Ashton Kutcher. As festas de Combs, especialmente agora após a sua detenção em Setembro sob acusações de tráfico sexual, extorsão e prostituição, têm sido alvo de intensas críticas. Relatórios recentes descreveram essas reuniões como caóticas, com convidados importantes sabendo que teriam que sair antes que as coisas piorassem.

Denzel Washington certa vez confrontou Sean ‘Diddy’ Combs em uma festa onde eles brigaram aos gritos

Uma fonte próxima a essas festas comentou que à medida que a noite avançava, o clima mudou drasticamente. “As meninas estavam começando a tirar a roupa e foi nesse momento que os convidados souberam que tinham que ir embora”, revelou uma fonte à Us Weekly. Outra testemunha afirmou que o que acontecia antes das 2 da manhã não comparava com o que acontecia às 5h, afirmando que “tudo podia acontecer nessas festas”.

Antes eram amigos (Agencias)

Embora Washington nunca tenha falado publicamente sobre sua participação nas festas de Combs, seu suposto conselho ao comediante Brandon T. Jackson ganhou popularidade nas redes sociais. Segundo Jackson, Denzel o aconselhou a deixar as festas antes que as coisas saíssem do controle: “Denzel sempre me disse: ‘Você sai 30 minutos antes que o diabo chegue’”. Este comentário ressoa agora mais do que nunca, dado o recente escrutínio sobre as festas de Combs.

Embora celebridades como Khloé Kardashian e Usher tenham falado sobre sua experiência nas festas de Combs, outras, como Ashton Kutcher, foram mais reservadas. “Tenho muitas coisas que não posso contar”, disse Kutcher em uma entrevista em 2019, referindo-se aos eventos de Diddy. Combs, atualmente detido sem fiança no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, negou as acusações contra ele, enquanto sua equipe jurídica continua a defender sua inocência.