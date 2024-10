Novela portuguesa ‘Sangue Oculto’, com Luana Piovani, estreia no Brasil

Luana Piovani não atua em uma novela brasileira há bons anos, mas não é por isso que vamos deixar de assisti-la a partir do dia 21 de outubro em ‘Sangue Oculto’, novela portuguesa, que ocupa a faixa das 20h na TV Brasil, substituindo a produção turca ‘Um Milagre’.

ANÚNCIO

Dividida em duas partes, o folhetim conta a história de irmãs gêmeas separadas na maternidade, que se reencontram trinta anos depois. Antes disso, em 1992, Vanda Corte Real, personagem de Luana, descobre que Olavo (Antônio Pedro Cerdeira), seu marido, tem uma relação fora do casamento com Teresa Batista (Sofia Alves), sua empregada, que é a verdadeira mãe das gêmeas.

Diante desta descoberta, a personagem de Piovani em ‘Sangue Oculto’ manipula a amante de seu marido para que ela consiga ficar com a guarda das crianças, já que a sua infertilidade é um dos motivos de tensão no casamento.

Mostrando ser uma grande vilã, Vanda engana Teresa no parto, quando descobre que ela espera três bebês. Antes disso, a personagem de Luana Piovani leva a amante do marido para uma sala de partos desativada do hospital onde trabalha e droga a mulher para que ela não perceba nada de seu plano, que é vender uma das crianças e ficar com outra a um casal.

Enquanto Teresa foge do país com uma das filhas, a vilã desta novela portuguesa apresenta Benedita ao marido, dizendo que a quer adotar e inventa que a bebê foi abandonada pela mãe. Olavo fica seduzido pela bebé, sem desconfiar que ela é realmente sua filha biológica.

Na TV Brasil, a novela portuguesa ‘Sangue Oculto’ será exibida de segunda a sábado, a partir do dia 21 de outubro, sempre às 20h.