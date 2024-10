Kate Middleton exibe brincos simbólicos e luxuosos em evento pós-tratamento

Kate Middleton, Princesa de Gales, marcou presença em um evento importante no Castelo de Windsor, acompanhando seu marido, o Príncipe William, durante uma cerimônia de investidura. No entanto, o que chamou bastante atenção no evento foram os luxuosos brincos que ela usou, carregados de simbolismo e representando um novo capítulo após o término do tratamento contra o câncer.

ANÚNCIO

Esses brincos, de uma marca renomada, não são novidade no guarda-roupa da princesa. Fabricados pela grife Cassandra Goad, eles já haviam sido usados por Kate em ocasiões anteriores. O par escolhido para o evento é chamado de “Templo do Céu” e foi inspirado na cultura chinesa, especificamente no Imperador da China, que era conhecido como o “Filho do Céu”. Ele simbolizava o poder divino e a capacidade de influenciar o destino de uma nação. Além do profundo significado cultural, os brincos, feitos de ouro amarelo, têm um valor estimado em US$ 3.347, aproximadamente R$ 18 mil.

Joias com história e simbolismo

A escolha de Kate para este evento foi especialmente significativa. Ao usar joias com tanto simbolismo, a princesa não só exibe um item de luxo, mas também compartilha uma mensagem de força e resiliência. Isso ficou ainda mais evidente ao encontrar-se com Liz Hatton, uma jovem fotógrafa de 16 anos que também luta contra o câncer e foi convidada para fotografar o evento.

A relação de Kate com as joias sempre foi de grande destaque na mídia. Desde o seu casamento, ela tem sido elogiada por suas escolhas elegantes e carregadas de significado. As joias não são apenas adornos, mas uma forma de expressão de sua personalidade e das fases que vivencia. Esse episódio no Castelo de Windsor não foi diferente.