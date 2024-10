Com 59 anos, Jennifer Garner está espetacular e sorridente

Jennifer Garner reaparece com seu filho de 12 anos, mas roubou a atenção ao revelar seu surpreendente talento oculto

Se há uma coisa que Jennifer Garner gosta é de compartilhar aventuras com seus três filhos, Violet, Seraphina Rose e Samuel, de 18, 15 e 12 anos, respectivamente. Junto com eles, a atriz tem servido de apoio ao ex-companheiro e pai dos filhos Ben Aflleck, que está em processo de divórcio de Jennifer López.

Garner foi vista recentemente de muito bom humor saindo de um supermercado com seu filho de 12 anos, Samuel, em Los Angeles e descobriu-se que ela estava se sentindo tão bem que fez um gesto que surpreendeu a todos.

Acontece que a famosa atriz foi fotografada soprando uma bolha gigante de chiclete enquanto empurrava um carrinho de compras até o carro no domingo.

De chiclete a um saco de batatas

Segundo fotografias publicadas pelo portal Page Six, a certa altura, a atriz aparentemente percebeu que havia esquecido um item de sua lista e correu para procurá-lo.

Para surpresa de todos, o item que o ex-companheiro de Affleck esqueceu foi um saco de batatas fritas, que ele trouxe debaixo do braço e com um sorriso no rosto.

Em poucos minutos, Garner saiu da loja com um grande sorriso e o que parecia ser um saco de batatas fritas debaixo do braço, como uma garotinha que recuperou seu bem mais precioso.

A atriz de 52 anos optou por um estilo casual: usou camiseta listrada, cardigã preto, jeans e tênis. Ela amarrou o cabelo em um rabo de cavalo e complementou com óculos escuros pretos.

Samuel estava vestindo calça de pijama xadrez verde e camiseta. Garner e Affleck foram casados de 2005 a 2015 e atualmente mantêm uma relação amigável enquanto criam seus três filhos.