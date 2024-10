Halle Berry reaparece irreconhecível nas redes sociais e este detalhe em seu visual desconcertou a todos

Halle Berry é muito conhecida por suas corajosas escolhas de estilo, mas seu novo visual deixou completamente surpreendidos seus milhões de fãs. A vencedora do Oscar compartilhou uma nova selfie em suas redes sociais que deixou todos atônitos devido a um detalhe inesperado. Seu novo visual desencadeou uma onda de comentários e opiniões divididas.

Halle Berry surpreende as redes com sua nova transformação: "Meu Deus"

Halle Berry compartilhou uma nova foto dos bastidores de seu próximo filme ‘Never Let Go’. Na imagem, ela parecia quase irreconhecível, com o cabelo bagunçado e uma aparência longe da imagem cheia de elegância e glamour com a qual costuma aparecer, de acordo com o que foi relatado no Brightside.

Os seus fãs ficaram surpresos e um pouco assustados com um detalhe estranho. Halle Berry exibia uma densa pilosidade nas axilas. Não é a primeira vez que a atriz de The X Men se transforma para os seus papéis, mas definitivamente foi uma das mais incomuns até agora.

“Mamãe em processo 🎥 Um dos personagens mais complexos que tive o prazer de interpretar. #NeverLetGo está nos cinemas em todos os lugares!”, escreveu a atriz em seu Instagram.

A atriz mostrou um avanço de seu novo filme Never Let Go

Rapidamente, a fotografia se tornou viral nas redes sociais e seus fãs expressaram confusão e choque. Muitos não conseguiam acreditar que realmente era a premiada atriz americana.

