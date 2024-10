Foi revelado que o príncipe William e Kate Middleton teriam uma residência secreta: conheça os detalhes

A família real britânica possui muitas propriedades no Reino Unido, e é do conhecimento do público que Kate Middleton e o Príncipe William possuem duas das casas mais acolhedoras e importantes para a Coroa: Anmer Hall e Adelaide Cottage, esta última foi o refúgio de a Princesa de Gales durante estes últimos 9 meses, nos quais ela teve que lutar contra o câncer.

Porém, poucos sabem que entre as propriedades do casal herdeiro está outra importante mansão, que também tem um forte valor sentimental para a família e é secreta para a maioria das pessoas.

Qual é a residência secreta que Kate Middleton e o Príncipe William têm na Inglaterra?

Conforme revelado pela imprensa britânica, quando William e Kate precisam passar algum tempo em total privacidade, recorrem à sua residência secreta, que foi batizada de Llwynywormwood House. Esta propriedade exclusiva faz parte da lista de propriedades do Ducado da Cornualha, que é herdada pelos Príncipes de Gales após a morte da Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022.

A Llwynywormwood House está localizada nos arredores do Parque Nacional Brecon Beacons em Carmarthenshire, País de Gales e, segundo o jornal The Guardian, a casa foi remodelada pelo Rei Charles III, quando ainda era Príncipe de Gales, com a ajuda do escritório Craig Hamilton Architects para dar um novo visual à residência, utilizando técnicas construtivas tradicionais.

De acordo com o site especializado em imóveis House and Garden, a Llwynywormwood House é cercada por bosques e seus interiores foram projetados por Annabel Elliot, que “criou espaços bonitos e acolhedores utilizando predominantemente móveis, tecidos e objetos galeses”, tornando a residência um local extremamente aconchegante.

Ao redor de toda a propriedade é possível ver lareiras, livros, música e camas extremamente confortáveis. “Esta deve ser a fazenda adaptada mais desejada do reino”, afirma a mídia especializada.