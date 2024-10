Beyoncé e Jay Z são acusados ​​de suposta cumplicidade com Diddy Combs e abusos por parte do cantor

O caso de suposto tráfico e abuso sexual que Sean “Diddy” Combs enfrenta, pelo qual está atualmente preso sem fiança no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, colocou todos os olhares nos círculos que o rapper mantinha e entre eles o poderoso casal que A forma de Beyoncé e Jay-Z veio à tona.

Nomes como Justin Bieber, Usher, Aaliya, Tupac Shakur, Rihanna e até Michael Jackson têm sido apontados como potenciais vítimas do rapper, enquanto Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Jay-Z e Beyoncé têm sido questionados por serem possíveis cúmplices.

Do que Beyoncé e Jay-Z são acusados?

No início da semana, as redes sociais ficaram repletas de comentários contra a cantora e o marido, devido ao suposto relacionamento próximo que ambos mantinham com Combs, e embora nem a cantora nem o marido tenham comentado o assunto, a omissão e o silêncio parece ter sido suficiente para condená-los no tribunal da opinião pública, e a famosa dupla já perdeu milhões de seguidores em suas contas no Instagram.

No entanto, a situação tornou-se agora mais grave porque um cantor os acusa de abuso sexual e de serem um casal de pervertidos, todos ligados a P. Diddy.

Foi numa entrevista ao jornalista Piers Morgan, onde o cantor e compositor Jaguar Wright acusou diretamente Jay-Z e a sua esposa de terem participado nas festas e orgias organizadas pelo rapper e onde o casal supostamente deu rédea solta a atos que caíram na depravação, assim como outras celebridades.

A cantora garantiu que muito em breve Jay-Z e Beyoncé começarão a ser apontados por essas ações por mais celebridades que também teriam sido vítimas do famoso casal que nas últimas semanas tentou se distanciar do rapper e seu passado com ele.

Jaguar fez uma declaração alarmante ao garantir que o poderoso casamento está ligado a três pessoas que foram acusadas de abuso sexual na indústria do entretenimento, além de Combs: “Tenho três vítimas neste momento que estão dispostas a testemunhar não apenas sobre o que isso Carter (Jay-Z) fez isso com eles, mas também com sua esposa. Eles são um casal desagradável. “Eles fazem coisas desagradáveis”, disse ele.

Além disso, detalhou que entre as atividades de Jay-Z e Beyoncé realizam crimes como espionagem telefônica, rastreamento de crianças, sequestro e estupro que muitas das vítimas estão dispostas a revelar.