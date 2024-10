O que Zé Neto, da dupla com Cristiano, disse ao deixar o hospital

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, deixou o Hospital de Base de São José do Rio Preto (HB), no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 2 de outubro, após ser internado devido a um acidente com um veículo na fazenda de sua família. Com um corte na cabeça, o músico levou mais de 50 pontos e precisou ficar em observação médica.

Pelas redes sociais, o famoso falava sobre o seu estado de saúde e acalmava os fãs afirmando que estava bem, mesmo depois do susto: “Está tudo bem. Estou passando para deixar vocês tranquilos aqui”, afirmou Zé Neto por meio de vídeo no Instagram.

Ele contou ainda que o olho roxo já estava desinchando e que, segundo o médico, o edema irá desaparecer nos próximos dias: “Logo, logo, vou estar bem de novo, graças a Deus!”.

Sem definir datas sobre o seu retorno aos palcos, Zé Neto disse que alguns ensaios com Cristiano e a banda estão marcados e que ama o contato com os fãs e cantar: “De onde nunca devia ter saído”, disse o cantor, aos risos.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto confirmou a alta hospitalar de Zé Neto e disse que o cantor teve uma “evolução satisfatória do quadro clínico”, mas reforçou que ele segue com o tratamento médico em casa.

O acidente

Na noite do último sábado, 28 de setembro, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, estava na fazenda da família, em Fronteira, no Triângulo Mineiro, caiu de um UTV, um veículo off-road com mínimo de dois assentos, quando passou por um burraco que desestabilizou o carro.

Segundo Natália Toscano, esposa do sertanejo, Zé Neto bateu a cabeça numa armação do carro e precisou ser levado ao hospital para dar os pontos. Ela disse ainda que São José do Rio Preto era a cidade mais próxima e que nada mais grave aconteceu.

“Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem”, disse ela sobre o acidente do marido, que suspendeu alguns shows da dupla para tratar de uma depressão.