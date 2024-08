Agenda Cultural: Dupla Zé Neto e Cristiano suspende shows por 90 dias

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano suspendeu os shows dos próximos 90 dias. Um comunicado publicado no Instagram informou aos fãs que o cantor Zé Neto está com “depressão e síndrome aguda do pânico”.

O artista será submetido a um tratamento e, por isso, precisa interromper o trabalho temporariamente. A equipe também escreveu: “Agradecemos o carinho e compreensão de todos. Estamos em oração pela plena recuperação do nosso Zé Neto”.

A agenda de shows já foi retirada do site oficial da dupla sertaneja, natural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ao acessar, o local anuncia: “Sem Show”. Os artistas cantariam na Festa do Peão de Barretos nesta sexta-feira (23).

Os problemas de saúde de Zé Neto são conhecidos pelos fãs

Aos 34 anos, o cantor sertanejo enfrentou alguns problemas de saúde conhecidos pelos fãs da dupla sertaneja. Durante a pandemia, o artista foi diagnosticado duas vezes com Covid-19 e revelou ter tido problemas pulmonares por causa da doença e do uso de cigarro eletrônico.

No final de 2023, o famoso também sofreu um grave acidente de carro na BR-153, entre Fronteira (MG) e São José do Rio Preto (SP) e precisou ser levado ao hospital para tratar das escoriações e de três fraturas na costela. Além disso, ele passou por cirurgia após corte no braço esquerdo.

Em julho deste ano, cinco shows da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano foram cancelados, após Zé confirmar que precisava se afastar dos palcos para cuidar de uma inflamação nos pulmões. Na época, foi anunciado que as apresentações seriam remarcadas para agosto.

O cancelamento veio depois que o cantor foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana que surge após uma gripe ou resfriado que não passa ou que piora ao longo do tempo e tem como sintomas tosse com catarro, febre e dificuldade para respirar.

No Instagram, o artista que faz dupla com Cristiano desabafou sobre o momento delicado, mas também demonstrou sinal de força: “Deus sabe de todas as coisas. Nunca irei reclamar. Somente agradecer, e respeitar o processo. Vamos encarar mais uma”.

A equipe da dupla sertaneja soltou um comunicado aos fãs

“O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e, para cumprir o tratamento, ficará afastado dos palcos por sete dias”.

A nota também divulgou que foram cancelados os shows nas seguintes cidades: Mandirituba/PR; Marechal Cândido Rondon/PR; Belo Horizonte/MG; Catalão/GO; e Divinópolis de Goiás/GO.