Camilla prioriza saúde de Charles e impede reunião familiar com Harry

A rainha consorte Camilla está determinada a impedir um encontro entre o rei Charles III e seu filho mais novo, o príncipe Harry, durante sua estadia na Inglaterra. Segundo fontes próximas à realeza, ela acredita que uma reunião poderia causar estresse à monarca, que atualmente enfrenta um tratamento delicado contra o câncer.

Harry, que se encontra na Inglaterra para cumprir compromissos, não tem sua agenda de atividades divulgada, mas Camilla tem sido enfática em seus esforços para evitar que o encontro aconteça. A principal preocupação da rainha consorte é proteger a saúde do marido, que estaria sob risco com qualquer aumento de tensão provocado por uma possível reunião familiar.

De acordo com uma fonte próxima ao jornal Daily Beast, Charles III demonstrou um forte desejo de reconciliação, em parte devido ao seu diagnóstico de câncer, o que intensificou seu desejo de resolver questões familiares pendentes. No entanto, Camilla é descrita como a voz de maior influência para que a monarca desacelere, focando em sua recuperação. “Ela não quer que ele passe por estresse desnecessário, especialmente em relação a Harry”, afirmou a fonte.

Discussões sobre uma possível reconciliação

Enquanto Camilla tenta proteger o marido de encontros tensos, ele e sua nora, Kate Middleton, já discutiram, de forma reservada, a possibilidade de reintegrar Harry à família real. No entanto, tais planos enfrentam resistências, principalmente por parte do príncipe William, irmão mais velho de Harry. O relacionamento entre os irmãos continua distante de uma reconciliação, conforme revelou o portal Radar Online.

Por outro lado, pessoas próximas ao círculo social de Harry afirmam que ele tem mantido boas relações com figuras que encontrou durante sua viagem. Isso gerou conversas no palácio sobre as possibilidades de algum tipo de acordo familiar. No entanto, apesar dos esforços de Charles e Kate para encontrar uma solução, as negociações têm sido descritas como complexas.

Com a saúde de Charles no jogo, Camilla continua firme em sua decisão de evitar um encontro com o filho caçula, priorizando o bem-estar do monarca acima de tudo.