Agenda cultural: Musical Rocky Horror Show estreia em São Paulo volta

Em comemoração aos 50 anos do filme, com direção de Jim Sharman e roteiro de Richard O´Brien e Jim Sharman, o musical Rocky Horror Show está de volta ao Brasil a partir deste sábado, 5 de outubro, no Teatro Viradalata (Rua Apinajés, 1387), no Sumaré, em São Paulo, sempre às 18h.

ANÚNCIO

Os ingressos do “Rocky Horror Show” já estão disponíveis para venda no site da Sympla.com e custam entre R$ 50 e R$ 120, na plateia superior, até 175, na plateia, e de R$ 125 a R$250, na plateia VIP.

O espetáculo brasileiro é proveniente da versão originária londrina e conta a história de Brad e Janet, recém-casados, enfrentam um pneu furado em uma noite de tempestade fria e impetuosa enquanto estão a caminho da casa de um velho amigo que os apresentou.

Desesperados por ajuda, eles chegam a um castelo no mínimo peculiar e decidem pedir para usar o telefone. Ao entrarem, são recebidos por uma série de personagens atípicos e selvagens, além do excêntrico Dr. Frank N. Furter, um médico, bioquímico e transformista.

Em meio a raios e trovões, Frank convida Brad, Janet e os espectadores para seu laboratório, onde revela a criação de Rocky, um ser humano meticulosamente moldado em laboratório, musculoso e bronzeado. A partir daí, Brad e Janet são arrastados para uma jornada surreal e misteriosa através dos cômodos do antigo castelo, repleta de danças cativantes e canções de tirar o fôlego.

A montagem de Rocky Horror Show no Brasil conta com um elenco novo que promete encantar a todos com apresentações potentes das músicas “O Tempo Embaralha Outra Vez” (Time Warp) e “Transformista” (Sweet Transvestite), com banda ao vivo.

Felipe Simas estreia nas novelas da Record

Sem contrato fixo com a TV Globo, o ator Felipe Simas acertou com a Record para ser um dos protagonistas da nova série bíblica ‘Paulo, O Apóstolo’, onde interpreta o médico Lucas e vive um triângulo amoroso com os personagens Gabriela (interpretada por Anna Melo) e Paulo (Murilo Cézar).

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do Portal R7, a atriz Michelle Batista, que recentemente encerrou sua participação em ‘Família é Tudo’ também foi escalada para viver Rode na série da Record, que começa a ser filmada no final de novembro, com locações no Brasil e no Marrocos.