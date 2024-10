Agenda cultural: Chris Brown garante único show em São Paulo

Desde que apareceu como um artista mundialmente conhecido, aos 16 anos de idade, foram muitas as vezes que Chris Brown provou o porquê está no topo quando o assunto é pop e R&B. Agora, após 14 anos de espera, o artista confirmou que vem ao Brasil para um show no Allianz Parque, em São Paulo.

Com um grande talento vocal e uma habilidade incrível na dança, o vencedor do GRAMMY 2012 de Melhor Álbum de R&B, pelo disco F.A.M.E, canta seu repertório encharcado de hits no dia 21 de dezembro. O início da venda de ingressos, que variam entre R$ 210 e R$ 790, está marcada para o dia 3 de outubro, a partir das 10h, no site da Ticketmaster, e a partir das 11h, na bilheteria da arena esportiva.

No show, Chris Brown canta ainda os sucessos de 11:11, seu trabalho mais recente, lançado em 2023, onde mistura o gênero que o consagrou com pop, afrobeats e dancehall. Aqui, ele conectou o R&B com novos públicos e fez parcerias com artistas como Anderson .Paak e Davido.

O 11º trabalho colocou Chris no topo da parada de álbuns de R&B da Billboard e faz um de seus hits, “Summer Too Hot”, receber uma indicação ao GRAMMY. A versão deluxe de 11:11 também foi bem recebida pelos fãs e pela crítica; e adiciona participações de nomes como H.E.R., Jack Harlow e Bryson Tiller.

O que esperar do show de Chris Brown em São Paulo

Após passar com a turnê de 11:11 pelos Estados Unidos, Canadá e Europa, Chris chega ao país prometendo uma performance diferente do que vinha apresentando, afinal, ele não sobe num palco brasileiro desde 2010. O público pode esperar por “Under the Influence”, “Loyal”, “No Guidance” e mais um punhado de músicas que transformarão o Allianz Parque em uma jukebox nostálgica.

A superprodução a caminho tem cenografia vibrante e uma iluminação com o que há de mais moderno no showbiz. Tudo para envelopar o testemunho da arte, da longevidade, do carisma e do talento puro de Chris Brown.