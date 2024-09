Ryan Murphy chamou a família Menendez de “falsos” por criticar sua série ‘Monsters’

Ryan Murphy considera que a carta publicada pela família Menendez criticando sua série não passou de uma ‘falsa indignação’, pois ele acredita que ‘Monsters’ é a melhor coisa que aconteceu aos irmãos Erik e Lyle nos últimos 30 anos.

“A série de Ryan Murphy ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’ é um pesadelo serializado, anacrônico, grosseiro e homofóbico que não só está repleto de mentiras horríveis e descaradas, mas também ignora as revelações mais recentes feitas sobre este caso”, pode-se ler em parte da carta publicada pela esposa de Erik Menendez.

Ryan Murphy responde que entre 60% e 65% dos roteiros de ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’ são baseados no abuso que os irmãos afirmaram ter sofrido nas mãos de seus pais, além de terem trazido o caso de volta à tona, já que muitas pessoas estão voltando a falar sobre eles.

Ryan Murphy afirma que a série ‘Monsters’ foi benéfica para Erik e Lyle Menendez

“Está em todo lugar. De repente, o caso deles se tornou o assunto de conversa no escritório”, disse Ryan Murphy ao ser questionado sobre a carta publicada pela família Menendez sobre a série ’Monsters’.

"Muitas pessoas pensam que tiveram um segundo julgamento ruim, muitos acreditam que deveriam ter outro, e acho que ter essas conversas é bom", acrescentou o produtor e roteirista da série de antologia da Netflix.

Além disso, Ryan Murphy revelou que tem informações de que os irmãos Menendez estão satisfeitos com a série porque ela trouxe o caso de volta à tona, algo que eles queriam, pois assim têm a oportunidade de apelar sua sentença e obter uma condenação mais favorável.

“Então, se fizemos algo para promover o tema do abuso e também levantar a questão se esse segundo julgamento foi justo, considero que fiz meu trabalho”, sentenciou o criador da série da Netflix.